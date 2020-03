Rolle suspend l'encaissement des loyers commerciaux

Rolle veut prendre soin de ses commerçants, dans la mesure de ses besoins. La Municipalité a décidé cette semaine de suspendre les loyers du mois d'avril pour ses locataires de locaux commerciaux. Un moyen de soulager les magasins qui ont dû cesser ou réduire leurs activités à cause du coronavirus. «Cette mesure pourrait être prolongée selon les besoins», avertit le syndic Denys Jaquet.

Une telle action a d'ailleurs été prise ailleurs dans le Canton. La Ville de Lausanne a par exemple renoncé à encaisser ses loyers commerciaux.

«Nous verrons au cas par cas»

À Rolle, les bénéficiaires sont les Restaurants de la Plage, du Casino et le Blackbird, situé dans l'ancienne Débridée. La Boulangerie-pâtisserie Wolfisberg et la Pharmacie de l’Île, sur la Grand-Rue, sont aussi concernées, même si la mesure devrait être précisée pour elles. «Nous verrons au cas par cas les situations des commerces, pour tenir compte de leurs activités réelles», avertit Denys Jaquet.

L'Exécutif espère montrer l'exemple à suivre en la matière. «La Municipalité enjoint les propriétaires privés à faire preuve de souplesse vis-à-vis de leurs débiteurs, afin de limiter les conséquences socioéconomiques de la crise actuelle», écrit-elle dans un communiqué. Pour la Commune, le non-encaissement des loyers coûtera 30 000 francs par mois.

«Nous pensions qu'il fallait agir rapidement»

À noter que, quelques jours plus tôt, le Parti socialiste rollois s'était fendu d'un appel à la Municipalité pour qu'elle agisse de la sorte. Il dénonçait l'immobilisme de son Exécutif face à la crise du coronavirus. «Nous pensions qu'il fallait agir rapidement et nous nous demandions ce que faisait l'Exécutif», souligne Patrick Bréchon, président de la section locale. Le texte exigeait également une communication large pour annoncer les commerces ouverts ainsi que la mise en œuvre de mesures de soutien pour les personnes les plus fragiles.

Ce qui est réalisé, en partie tout du moins. Un site internet (www.coronavirus-rolle.ch) est en ligne depuis samedi. Il recense les magasins toujours ouverts dans la commune. Il donne les informations de base sur la maladie et la gestion communale de la crise. «Il nous fallait laisser le temps de mettre en place toutes les mesures dans une situation de crise», se défend Denys Jaquet, lui-même élu sur une liste socialiste.

Un autre axe d'action est le soutien aux personnes à risque avec une ligne qui leur est dédiée au sein de l'administration (021 557 96 96). Ce numéro est une porte d'entrée vers le tissu associatif et les bénévoles qui se sont annoncés pour apporter de l'aide.