Route fermée entre Vich et Begnins durant 4 mois

Du 21 août au 21 décembre, les automobilistes qui descendent en plaine par Begnins et Vich, notamment pour prendre l’autoroute à Gland, devront prendre un autre itinéraire.

La route pénétrant dans le village de Vich sera fermée pour cause de travaux de réfection et de sécurisation de la chaussée. Cela touche des milliers de personnes puisque le giratoire de Vich est traversé par 13 000 véhicules par jour provenant à la fois de Begnins et de Coinsins.

La principale déviation conseillée à la sortie de Begnins se fera par la route qui va en direction de Luins pour rejoindre la route de l’Etraz. De là, il est à la fois possible d’aller à Rolle ou de revenir vers Gland.

«Nous avons constaté que de nombreux frontaliers qui vont du côté de Lausanne ont pris l’habitude, lors de précédents travaux, de se rendre à Rolle pour prendre l’autoroute», indique le syndic de Vich Michel Burnand. Les bus et les bordiers pourront continuer d’emprunter la route en travaux.

Ce chantier de quatre mois représente la dernière étape d’une série de travaux routiers que la commune a étalés sur plusieurs années. Il s’agira d’installer deux ralentisseurs, un à l’entrée du village et un autre à la hauteur de chemins qui débouchent sur l’axe Begnins-Vich. Le trottoir sera rehaussé et élargi et il y aura un nouveau passage piéton. Ce sera aussi l’occasion de poser un tapis phonoabsorbant. «Le bus est surtout d’apaiser le trafic», rappelle le syndic. (24 heures)