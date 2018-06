Roxane, l'enfant papillon

«À Noël dernier, nous nous sommes demandé si notre enfant serait encore là lors du prochain. Chaque jour passé avec elle est une nouvelle victoire.» Elle, c’est Roxane, 4 ans et demi, atteinte d’épidermolyse bulleuse dystrophique récessive, ou maladie des enfants papillons. Une affection rare qui se caractérise par une fragilité de la peau et des muqueuses engendrant la formation de bulles, un peu comme chez les brûlés.

«Nous avons découvert sa maladie à la naissance, raconte Marilyne Jaggi. Quand Roxane est sortie de mon ventre, elle n’avait pas de peau sur une main et un pied.» Véritable mère Courage, l’habitante de Gimel parle du combat de sa fille contre la mort avec quelque chose de surhumain. Elle le fait pour donner écho à ce que vit son petit ange, et sensibiliser la population à une dure réalité. Assise à la table de sa cuisine, elle évoque les souffrances de Roxane et son espérance de vie réduite sans verser une larme, sans même montrer un semblant d’émotion, alors que chacun de ses mots nous poignarde.

C’est probablement cette force impressionnante, mais aussi tout l’amour qu’ils portent à leur fille, qui permettent à Marilyne et Frédéric d’assurer chaque jour seuls les heures de soin dont a besoin Roxane, entre contrôle des plaies, hydratation des cicatrices et changement des bandages recouvrant environ 80% de son corps. Une solidité nécessaire à l’heure d’affronter les nombreux séjours à l’hôpital, les douleurs et les pleurs.

«Il y a deux ans, notre petit bout de chou a, par exemple, subi plusieurs opérations sous narcose complète afin de libérer ses doigts, témoigne la mère de famille. Il faut savoir qu’avec cette maladie, les membres se rétractent. Conséquence: les mains deviennent des sortes de moufles car les doigts se soudent.»

Comme si cela ne suffisait pas, Roxane a dû être hospitalisée une nouvelle fois en juin 2017. Et le pire a de justesse pu être évité. «Elle a passé presque un mois à l’Inselspital de Berne, où on lui a posé un cathéter central à la suite d’une violente infection, révèle Marilyne. Notre fille allait vraiment très mal. Rien que parler lui demandait trop d’énergie. Elle était entre la vie et la mort. C’est à ce moment-là que nous nous sommes réellement rendu compte qu’elle pouvait nous quitter du jour au lendemain.»

Un moral d’acier ne suffit alors pas à tenir le coup. «Évidemment qu’il nous arrive de craquer, confie Marilyne. Mais grâce à notre entourage, ces crises sont assez passagères et on reprend vite du poil de la bête. Et en fait, je crois que ces coups de blues sont nécessaires dans notre quotidien, même si cela peut paraître étrange.»

«Roxane adore aller au restaurant»

Si le tableau dépeint jusque-là peut laisser penser le contraire, la vie de Roxane n’est pas que drame et tristesse. Lorsque son corps le permet, la petite fille peut faire des activités comme les autres enfants de son âge. «Elle apprécie énormément le restaurant, ce qui est paradoxal puisqu’elle s’alimente uniquement grâce à une sonde», confie sa maman.

À en croire Roxane, ce n’est néanmoins pas ce qu’elle préfère. «J’adore la balançoire», s’exclame-t-elle. «Plus que te rendre au bistrot?» s’étonne son papa. «Oui», confirme-t-elle. «J’aime aussi la pâte à modeler, voir des animaux, m’occuper de ma petite sœur et aller au jardin d’enfants, car il y a plein de filles et garçons de mon âge.»

Malgré son corps défaillant, sa tête, elle, fonctionne. Et plutôt bien. «Roxane est consciente de sa maladie», soutient sa maman. Une affirmation qui se vérifie lorsque la principale intéressée est interrogée sur ce dont elle souffre: «Mes bobos m’embêtent beaucoup. Surtout la nuit parce que ça gratte très très fort. Je pense que tout cela vient de ma maladie mais je ne me souviens pas de son nom. Il est un peu compliqué.»

Un nom flou, tout comme l’avenir de l’enfant papillon. Roxane sortira-t-elle un jour de son cocon?

Pourra-t-elle déployer ses ailes? Rien n’est moins sûr. «Avant l’épisode du mois de juin dernier, nous étions certains que son espérance de vie était d’au moins une vingtaine d’années, assure Marilyne. Lorsqu’on a appris que son pronostic vital était hyperengagé, on s’est dit: «Non, en fait, ce n’est pas du tout vingt ans mais plutôt trois ou quatre.» On nous explique souvent que la recherche progresse, que des solutions vont arriver, mais cela n’avance pas tant que cela. Le généticien Alain Hovnanian, par exemple, travaille sur cette maladie depuis vingt-huit ans. Cela veut dire que depuis ma naissance, il tente de trouver un remède. On essaie donc de ne pas nourrir de faux espoirs.» (24 heures)