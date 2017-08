Saint-Cergue espère en finir enfin avec les déboires de l’Observatoire

C’est peut-être l’épilogue d’un feuilleton politico-financier au goût amer pour la Commune de Saint-Cergue et une partie de ses résidents. Pour la deuxième fois en quatre ans, des parcelles du site de l’Observatoire, où se trouve l’ancien Grand Hôtel, seront vendues aux enchères, le 4 septembre prochain à Nyon. Une visite des lieux était organisée hier. Cette vente résulte de la récente mise en faillite forcée, pour frais impayés, de la société Résidence Belvédère SA et d’Idemo Stiftung, propriétaires des terrains du site. Le lot le plus important a été estimé à 765'000 francs. Il s’agit du rez-de-chaussée de la Résidence du Belvédère, une propriété par étages (PPE) située en contrebas de l’ancien hôtel, érigé en 1899. Celui-ci, autrefois prisé par les touristes anglais, a fait la gloire de Saint-Cergue dans la première moitié du siècle dernier. Il a été transformé en PPE dans les années 1970.

Une grande opacité

Aujourd’hui, le rez du Belvédère, qui contient notamment une piscine remblayée et un hall de curling non construit, est à l’abandon. «Les aménagements datent de la construction de la PPE, mais ils n’ont jamais été mis en service», explique Pierre Graber, syndic de Saint-Cergue.

Sur place, ce dernier est surpris de constater que les locaux du rez, encore ouverts aux quatre vents il y a peu, ont été provisoirement murés. Il faut dire qu’une grande opacité règne autour de cette affaire, dont personne ne semble connaître tous les tenants et aboutissants. La Commune est en litige depuis dix ans avec la Fondation Idemo, basée au Liechtenstein. Elle cherche à se faire rembourser les frais de démolition de l’annexe du Grand Hôtel, détruite en 2006. Idemo n’a pas non plus honoré ses charges de copropriété concernant ses possessions de l’Observatoire et du Belvédère. Elle doit aujourd’hui à la Commune et aux deux PPE la somme de 844'000 francs. La fondation, dont les propriétaires sont inconnus de la Commune, avait acquis une partie des terrains du site de l’Observatoire suite aux problèmes financiers de Günter Rittmüller, le promoteur à l’origine de la création des résidences entre 1977 et 1986.

De belles promesses

En 2008, un groupe d’investisseurs israélo-franco-suisses, dont l’actionnaire principal était un Français du nom de Jacky Weil, avait acquis le rez de l’Observatoire ainsi que celui du Belvédère. Le but était de construire un complexe hôtelier à 40 millions. «Le projet était bien avancé, mais en raison de la crise économique, il a été abandonné», indique Stéphane Natalini, chef de l’Exécutif saint-cerguois à l’époque des faits. En 2013, les frères Lüthi, des investisseurs alémaniques, ont notamment racheté le sous-sol et le rez de l’ancien Grand Hôtel. «Suite à la vente, cependant, il y a eu de belles promesses, mais pas de projet concret», se souvient le syndic d’alors, Thierry Magnenat.

Aujourd’hui, Pierre Graber soupçonne un lien entre la Fondation Idemo et les frères Lüthi, qu’il a été impossible de contacter. «Je ne comprends pas comment il est possible de conserver de telles parcelles sans les entretenir ou les aménager, s’interroge-t-il. Il y a peut-être des opérations louches là-dessous.»

Lors de la prochaine vente aux enchères, le syndic espère seulement récupérer les sommes investies dans cette affaire. «Nous n’avons pas les moyens d’engager des millions dans des projets d’aménagement, précise-t-il. Nous espérons simplement que les prochains acheteurs seront plus honnêtes et plus désireux de développer le site.» (24 heures)