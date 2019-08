Satiriser 700 ans d’histoire, le défi de la revue rolloise

Daniel Dumartheray, président du Groupement amateur rollois (GAR), et son metteur en scène attitré, Michel Boillet, ont vu grand, et loin. Pour marquer l’anniversaire des 700 ans de la ville de Rolle d’une touche humoristique et satirique, les deux compères ont concocté une revue hors norme puisqu’elle couvre sept siècles d’histoire. À la retraite, ces natifs de Rolle ont consacré deux ans de travail à la préparation de ce spectacle, pour lequel il a fallu réunir un budget conséquent de 150'000 francs.

Michel Boillet, qui s’est plongé avec grand intérêt dans les archives de la cité, y a trouvé quelques pépites. «On va par exemple rappeler que Louis II de Savoie, baron de Vaud, alors propriétaire du château (castrum de Ruello, édifié en 1260), et son ami le baron de Mont, qui avaient tous deux le projet de construire un bourg à proximité du château, se sont fait doubler par Amédée V, venu de Savoie avec des palissades préfabriquées sur ses bateaux», signale le metteur en scène.

Des sujets qui ont fait jaser

Le second volet historique important qui sera abordé dans la revue sur un ton goguenard concerne les fameux banquets révolutionnaires des Tilleuls en 1790 et en 1791, sous la présidence d’Amédée de La Harpe. Les autres épisodes du spectacle seront plus contemporains. Sans trahir de secrets, nous pouvons déjà annoncer qu’on parlera du chantier du siècle de la Grand-Rue, de l’enlèvement des agneaux à l’abattoir et du désormais célèbre Mondial de la fondue organisé chez les jalousés voisins de Tartegnin…

Évidemment, la revue ne manquera pas d’épingler quelques figures rolloises, dont certains représentants des autorités politiques. «Nous sommes allés quelques fois au Conseil communal en tant qu’auditeurs et je me suis aussi rendu dans différents lieux publics pour observer les comportements et les tenues vestimentaires de ces personnalités, que nous n’allons pas essayer d’imiter, mais que nous devons réussir à caricaturer suffisamment bien pour qu’on les reconnaisse facilement», explique Michel Boillet.

Afin de raconter tout cela sous forme de sketches drôles et rythmés, le GAR a fait appel à plusieurs auteurs connus pour leur plume acérée et leur sens du comique. «À commencer par Antony Mettler, qui a choisi de s’associer avec Vincent Kohler et Michel Boillet, l’indispensable Rollois de la bande. Et comme le GAR voulait aussi intégrer des thèmes généralistes, deux sketches écrits par Thierry Meury, Pierre Naftule et Laurent Nicolet seront repris de la revue de Genève.

Pour colorer les 16 tableaux du spectacle, il y aura, comme il se doit, pléthore de costumes (130 au total), des chansons et des chorégraphies. Une cinquantaine de personnes ont collaboré à la réalisation de la revue. Une trentaine seront présentes sur scène, en coulisses ou au bar, tout au long des 15 représentations programmées.