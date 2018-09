Série noire dans les écoles de Nyon

Mardi 18 septembre, un panneau métallique s’est écrasé dans le préau de l’école, toute neuve, du Cossy. Vendredi soir, une fenêtre en imposte se décrochait dans une salle de gym de Marens. Tout comme au Cossy, l’accident révélé par «La Côte» n’a pas fait de blessé. L’équipe de basket qui s’y entraînait, composée de jeunes de 8 à 10 ans, marquait une pause. «C’est une série noire», concède le municipal des Bâtiments, Claude Uldry, qui assure prendre les deux incidents très au sérieux.

À Marens, l’imposte de près de 20 kilos est tombée alors que les enfants quittaient la salle pour rejoindre les vestiaires. «Selon les premiers éléments, il semble que le vent soit en cause. Son effet a été renforcé quand les sportifs ont ouvert la porte, créant un appel d’air», analyse Claude Uldry, qui souligne: «Il est évident que cette explication ne nous suffit pas et qu’il ne justifie pas la chute de la fenêtre.»

La salle de sport a été fermée dès vendredi et l’ensemble des fenêtres de l’infrastructure a été contrôlé. Les impostes ne pourront plus s’ouvrir et seront vissées. L’équipement, qui date d’une trentaine d’années, ne devrait pas être rouvert avant la fin de la semaine.

Pour ce qui est du préau du Cossy, les causes de l’accident ne sont pas encore connues. «L’expertise est encore en cours et nous n’en avons pas les conclusions», relève Claude Uldry. Cette expertise est réalisée par l’entreprise qui a posé les panneaux, ce qui n’a pas manqué de faire réagir quelques parents, dubitatifs sur cette manière de procéder. Un spécialiste du monde de la construction n’est, quant à lui, pas étonné: «Dans la plupart des cas similaires, une phase de négociation est menée dans un premier temps. Les deux parties essaient de trouver un accord sur les causes de l’incident et sur ses conséquences. Si cela ne fonctionne pas, un expert neutre est nommé. Cela aurait aussi été le cas si des parents d’élèves avaient déposé des prétentions civiles.»

La société en question doit donc déterminer pourquoi le panneau métallique s’est décroché après qu’un ballon l’a frappé. Ensuite, si des travaux sont nécessaires, elle devra les prendre à sa charge, selon les autorités.

Un cheminement sécurisé a été défini en attendant d’avoir fait toute la lumière sur l’incident. Il n’empêche, les élèves ne sont guère rassurés. «Mon fils de 6 ans ne veut pas quitter son casque à vélo quand il traverse le préau», raconte une maman. (24 heures)