Six halles feront exploser l’offre en locaux modulables

Dans la zone industrielle des Avouillons, à Gland, près du monumental Data Center, les deux projets sont voisins, et visent le même créneau, mais ils sont indépendants l’un de l’autre. Deux promoteurs prévoient de construire des halles multifonctions, six au total, d’une surface globale aussi grande que deux terrains de football. Elles seront modulables et pourront accueillir des PME en tous genres (artisans, mais aussi commerçants), ou simplement du stockage de matériel.

Le plus grand des deux projets, estimé à une vingtaine de millions de francs, est développé par la société Survilup Gland AG Zürich, sur une parcelle de 17'655 m2. Il comprend quatre bâtiments, dont trois sont des halles modulables dans le style des Streetbox, conçues pour loger des PME à bon marché. Le quatrième bâtiment, qui aura un étage de plus (deux sur rez), des monte-charges, et un parking souterrain, s’adressera à une autre classe de PME.

Projet d’hôtel abandonné

Le second projet est porté par Relli SA, propriétaire d’un terrain dans ce secteur. En 2013, le promoteur avait eu l’idée de réaliser un hôtel d’une centaine de chambres. L’annonce avait réjoui la région, qui manquait cruellement d’infrastructures hôtelières. Une opposition et un recours perdu plus tard, Relli SA avait revu son projet d’hôtel à la baisse et y avait adjoint 4000 m2 de surfaces administratives. Aujourd’hui, le promoteur prévoit de construire deux halles sur trois niveaux, comprenant 24 espaces modulables d’une surface allant de 180 m2 à 200 m2 . Il y a donc un potentiel pour 10 à 24 PME en fonction de leurs besoins en surface.

«Le projet hôtelier a été abandonné au vu de la saturation du marché local en termes d’hôtellerie ainsi que du manque d’un opérateur qui aurait permis de viabiliser le projet, explique Robert Ischer, développeur immobilier. D’autre part, la parcelle étant en zone industrielle B, un projet destiné à de l’activité industrielle, artisanale et commerciale s’y prête bien mieux.»

Robert Ischer ne s’inquiète pas de la concurrence du voisin. «Nos halles, qui sont entièrement construites en bois et préfabriquées par Greenplaces dans un délai record de 8 mois, répondent à un besoin important en petites surfaces locatives modulables de qualité, cela à des prix très compétitifs. Le Service de la promotion de l’économie et de l’innovation du canton de Vaud (SPEI) a clairement identifié un manque dans le canton pour ce type de surfaces.»

Activités plus que stockage

Du côté des autorités de Gland, Gilles Davoine, municipal responsable de la promotion économique, voit ça d’un bon œil, à condition que les locaux soient effectivement utilisés pour des PME. «Tout va dépendre de la proportion des espaces dévolus à des activités ou à du simple stockage de matériel. Dans le meilleur des cas, nous aimerions y voir naître un véritable centre artisanal, mais nous n’avons aucune garantie que ce sera le cas.»

À Région de Nyon, Frédéric Mani, en charge de la planification territoriale, a un avis favorable: «Dans un district comme le nôtre, où il est difficile de maintenir des entreprises du secteur secondaire en raison des prix du terrain, les nouveaux projets à Gland ont un impact positif sur le développement économique de la région.»