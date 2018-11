Sous tension, les Tolochinois revotent sur le projet de la discorde

C’est reparti pour un tour! Pour la deuxième fois en deux ans, les citoyens de Tolochenaz doivent voter sur le même double référendum. À la suite d’un recours de citoyens accepté par le Tribunal fédéral, la première votation avait en effet été invalidée cet été. Le vote porte sur «En Cornachon», un plan de quartier d’environ 520 habitants, et l’octroi d’un crédit de 3,6 millions de francs pour l’achat de quatre bâtiments destinés à être rénovés ou démolis, cela dans le but d’une utilisation publique. En 2016, la campagne avait profondément divisé le village, ce que le résultat des urnes avait très bien illustré: le premier objet avait passé la rampe à 7 voix près, le second à 21. Le Conseil communal en porte encore aujourd’hui les séquelles, avec des membres qui ne cachent pas leur désapprobation de la Municipalité dans une atmosphère tendue à chaque séance.

Positions tranchées

Le retour de la double votation était donc attendu, et il n’a pour l’heure pas «déçu». Les membres du comité de soutien aux projets accusent ainsi les «2XNON» de mener une campagne remplie d’amalgames et d’allusions xénophobes, tandis que les opposants déclarent que les «2XOUI» sont les suppôts de promoteurs immobiliers prêts à employer les grands moyens pour arriver à des buts uniquement motivés par l’appât du gain.

Vous l’aurez compris, les positions sont tranchées et n’ont pas évolué en deux ans. «Dans la mesure où le projet n’a pas changé, notre opinion non plus», justifie Gérard Robin, membre du comité «2XNON» et du Conseil. Jean-François Huguelet complète: «On s’attendait d’ailleurs à ce que les propriétaires reviennent avec un dossier prenant en compte les oppositions et le fait que la votation a divisé le village, mais il n’en a rien été. Ils nous ont rendu le même projet.»

Et les reproches que les opposants font à celui-ci sont pluriels. À commencer par l’achat de bâtiments au centre du village, qu’ils jugent trop onéreux. «Dans ce préavis, il y a un crédit d’étude de 200 000 francs qui est compris, mais cela veut surtout dire qu’on va payer pour des bâtiments sans avoir défini ce que l’on en fera ultérieurement, déplore Jean-François Huguelet. Et encore, ce n’est «que» 200 000 francs. La dépense induite par cette acquisition ne va pas être de 3,6 millions, mais de 12 après travaux (ndlr: selon estimations de la Municipalité)! C’est quand même significatif. Sans compter que la Commune a d’autres projets. On arrivera à un taux d’endettement critique!»

Du côté du «2XOUI», on ne partage pas les inquiétudes des opposants. Et ce, premièrement, parce qu’on considère que les bâtiments constituent une forme de richesse. «La plupart des Communes vaudoises se précipiteraient pour acheter des biens au centre du village, estime Jean-Claude Rochat, élu et membre du comité de soutien. Tolochenaz est particulièrement pauvre en matière de patrimoine financier: on en possède pour 228 521 francs, l’équivalent d’une surface carrée de 15 mètres de côté! Cet objet représente donc une opportunité extraordinaire. Après, savoir ce qu’on veut en faire est un autre problème sur lequel le Conseil et éventuellement la population devront se prononcer. Tolochenaz a sans aucun doute la capacité d’acquérir ces bâtiments.»

La démographie, un autre cheval de bataille des opposants. «On est aussi contre une densification excessive et ses conséquences sur la qualité de vie des Tolochinois. «En Cornachon» prévoit par exemple une quinzaine de toits plats qui trahiraient la typicité du village. Ils sont d’ailleurs interdits sur le reste de la commune, s’offusque Gérard Robin. Ce n’est pas surprenant que les propriétaires n’en tiennent pas compte. Ils ne sont pas dans une dynamique villageoise, mais sont juste attirés par le profit.»

La densité, un vif débat

De son côté, Pierre Ducret, membre du «2XOUI», tient à saluer la qualité de l’objet proposé en votation: «Il s’agit d’un projet équilibré et dont la densité n’est pas du tout démesurée. Et puis il s’inscrit dans la continuité architecturale du village.» Et Jean-Claude Rochat de conclure: «On peut décider que Tolochenaz devienne une réserve indienne et dans ce cas on n’y fait plus rien. Je n’ai pas envie que la commune devienne le dortoir de Morges et «En Cornachon» l’empêche, car il s’intègre dans le paysage et garantit un développement harmonieux.»

Chacun son avis, et au final, c’est celui de la majorité qui comptera le 25 novembre. Mais ce que l’on peut souhaiter de meilleur aux citoyens de la commune est finalement ailleurs: que le calme revienne dans le village.

(24 heures)