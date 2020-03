Tolochenaz craint le pire pour sa zone industrielle

Un mois après le refus de la population de Tolochenaz de transformer la zone industrielle du Molliau en SudVillage, quartier de 2500 habitants, il était temps pour le Conseil communal de se réunir pour la première fois lundi soir.

Dans un contexte tendu qui a notamment vu l’un des propriétaires de la zone concernée par le projet SudVillage faire recours – en cours d’instruction – sur le résultat du référendum, il n’y a pas eu de foire d’empoigne. En revanche, Frédéric Glassey et Gérard Robin ont déposé une interpellation à l’adresse de la Municipalité, signée par 22 autres élus.

«Depuis bientôt trois ans et après trois votations sur l’avenir du village, ce dernier est profondément divisé. C’est de notre responsabilité, nous élus et représentants de la population tolochinoise, de trouver des solutions mesurées consensuelles et ainsi de contribuer à ramener la paix au village», a déclaré Frédéric Glassey, qui a poursuivi en s’appuyant sur les dispositions de la loi sur l’aménagement du territoire.

Et invité la Municipalité à «s’entourer d’une équipe de tout bord pour obtenir le consensus indispensable à la paix du village. Subsidiairement, qu’elle présente une solution satisfaisante, tant pour la population que pour les propriétaires.»

Du côté de certains partisans de SudVillage, on est sceptique quant aux chances de négociations de la Commune, d’autant plus depuis l’annonce dans la journée de lundi de la première demande d’autorisation de construire, déposée par la société Epic, principal propriétaire des parcelles situées dans le quartier du Molliau. Ce faisant, d’anciens partisans du projet ont aussi appelé à l’action, à l’image de Pierre Ducret.

«Monsieur le syndic, Messieurs les municipaux, vous devez prendre conscience que même si agir est peine perdue, comme vous le savez et nous le savons parfaitement, en ne tentant rien, vous deviendriez aux yeux de la population les uniques responsables de la mise en œuvre de ce monstre industriel, alors que la vérité est que seuls nos opposants en sont responsables. Agissez, parce que, s’il existe le moindre espoir, il faut le saisir absolument!»

Et la Municipalité dans tout cela, qu’en dit-elle? «Elle ne peut pas répondre, bien entendu, à une question aussi compliquée ce soir. Nous reviendrons lors de la prochaine séance du Conseil», a conclu le syndic, Salvatore Guarna.