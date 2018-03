Trente jours de fête pour les 30 ans du Gymnase de Nyon

Jusqu’en 1988, les jeunes gens du district de Nyon devaient prendre le train pour aller à Lausanne faire leur maturité dans l’un des gymnases de la capitale. Cette année-là, la donne a changé avec l’ouverture du Centre d’enseignement supérieur secondaire de l’Ouest (Cessouest). L’établissement, dont les lignes avant-gardistes en forme de banjo, signé de l’architecte Vincent Mangeat, faisaient jaser dans les chaumières, accueillait alors ses 319 premiers élèves et 38 enseignants.

Trente ans plus tard, il a quintuplé ses effectifs et intégré en ses murs l’École professionnelle et commerciale. Le Gymnase de Nyon, qui a dû longtemps installer son surplus d’étudiants dans des Portakabin, a inauguré en septembre dernier un deuxième bâtiment et deux nouvelles salles de gym. Il compte désormais 1540 élèves et 170 profs. Ce petit monde va fêter surtout à l’interne ce 30e anniversaire au gré de divers événements organisés du 20 avril au 20 mai. Avec un regard en arrière puisque le 21 avril, journée de la cérémonie officielle, les anciens élèves du Gymnase, diplômés entre 1993 et 1997, pourront récupérer leurs épreuves d’examen. Retrouvailles prolongées par un cycle de conférences donné par d’illustres anciens élèves.

Le 4 mai, en revanche, les portes du Gymnase seront largement ouvertes au public, avec visites guidées de 16 h à 20 h. Enfin, un groupe d’élèves et d’enseignants a écrit et monté un spectacle mordant sur l’évolution de la pédagogie durant ces trente dernières années. Il sera joué du 18 au 20 mai au Théâtre de Marens. (24 heures)