Trois chantiers navals de La Côte risquent de disparaître

Conservateur du Musée du Léman, qui abrite une cinquantaine de bateaux classiques ou anciens, Lionel Gauthier s’inquiète de la possible disparition de trois chantiers navals de la région de La Côte, qui sont spécialisés dans la construction et la restauration des coques en bois. «C’est un savoir-faire qui risque de disparaître, même si ces patrons ont formé de nombreux apprentis. Cela nous inquiète pour la transmission du patrimoine naval exceptionnel dont dispose le lac Léman.»

En cause, les retraites, d’ici une à deux années, de constructeurs navals réputés, comme Jean-Paul Sartorio, à Mies, Jean-Philippe Mayerat, à Rolle, et Philippe Durr, à Versoix. Tous ces sexagénaires ont le même problème: comment et à qui remettre leur chantier. Car s’ils ont tous parmi leur personnel des jeunes capables de poursuivre leur activité, il est difficile de reprendre des installations vieillissantes, parfois hors normes, ou de trouver un terrain où implanter un nouvel atelier.

Un pôle nautique à Mies?

Jean-Paul Sartorio est installé depuis 1974 à fleur d’eau, au chantier naval de Mies. L’homme aux allures de vieux loup de mer, qui a construit 75 bateaux en bois, restauré la barque La Vaudoise des Pirates d’Ouchy, le voilier Phoebus et le Gilliatt, le plus vieux canot à moteur du Léman, va bientôt lâcher son rabot pour raison d’âge et de santé. Si l’un de ses employés est prêt à reprendre le chantier, malgré la vétusté du hangar construit en 1905, le sort de l’entreprise, dont le bail court encore jusqu’en juin 2019, est entre les mains de la Commune. Celle-ci est en effet propriétaire des murs et projette, avec sa voisine de Tannay, de réaménager les rives du lac en zone de détente, avec la construction optionnelle d’un nouveau port.

«Une chose est claire, nos deux Municipalités veulent maintenir la zone artisanale et le chantier naval qui s’y trouve depuis plus de cent ans. On espère même conserver au maximum ce bâtiment qui ne manque pas de charme», explique Guy Dériaz, municipal à Mies. Les autorités ne veulent pas que les lieux se transforment en parking à bateaux, ni en marina de luxe. «On voit plutôt un pôle de compétences nautiques, avec des activités diverses, sportives et commerciales, autour d’un chantier naval. On a déjà cinq offres de reprise du site, dont certaines vont dans ce sens», confirme le municipal. À commencer par celle de Philippe Durr, lui aussi contraint de lâcher le chantier naval du Vieux-Port que son père avait créé en 1957 à Versoix. Sa famille ayant décidé de vendre pour laisser la place à des immeubles, le multiple vainqueur du Bol d’Or et champion du monde des 6 m JI, spécialiste du bois comme des matériaux composites, doit quitter les lieux en septembre prochain, après 44 ans d’activité.

«Ça fait deux ans qu’on cherche un site pour rebondir. J’aurai bientôt 68 ans, mais j’ai encore la santé et l’envie de trouver de quoi recycler mes bateaux, mes ouvriers et mes clients», explique le navigateur artisan, qui a encore quelques mois pour terminer, pour le Musée du Léman, la restauration de Fleur Bleue, un voilier Lacustre de 1938. Le Genevois a fait des approches pour reprendre le site du chantier naval de Sartorio, où il rêve de créer un pôle nautique totalement neuf, auquel il apporterait son savoir-faire et son réseau de professionnels.

Hangar en sursis à Rolle

À Rolle, dans son hangar coincé à la rue des Jardins, Jean-Philippe Mayerat, dit «Mayu», arrive aussi gentiment en bout de course. À 62 ans, l’infatigable organisateur de la Fête des canots de Rolle commence à mettre la pédale douce. Restaurateur du yacht de trois tonneaux Briseis (1910), du Calliope, un voilier de 1909 qu’il fait parader en Suisse comme à l’étranger, ou encore de la baleinière du Sauvetage d’Ouchy, il forme encore deux jeunes filles à la construction navale.

Pour se mettre à son compte, Jean-Philippe Mayerat s’était fait prêter un hangar pour une année ou deux par un propriétaire arrangeant. «Trente ans après, j’y suis toujours, mais un plan de quartier étant entré en force, le chantier naval devra partir si j’arrête. Un repreneur éventuel devrait donc trouver d’autres locaux, ce qui n’est pas facile avec le manque de zones artisanales dans la région», explique «Mayu», qui encourage l’État à créer des lieux pour l’artisanat et les communes à faciliter l’amarrage de bateaux traditionnels dans leur port.

«Mais je n’ai plus eu de commande de bateau neuf en bois depuis deux ans. Ce n’est plus trendy depuis les grandes victoires d’Alinghi en Coupe de l’America! J’en crée un de temps en temps pour former les apprentis et je le revends ensuite. Mais il n’y a plus de demande. Les propriétaires de bateau en bois vieillissent et n’arrivent plus à les vendre.» (24 heures)