Un Aubonnois récompensé pour son travail d'artiste

En deux décennies, l’univers fantaisiste de l’illustrateur et graphiste Albin Christen a su laisser une empreinte dans le milieu artistique vaudois. L’affiche du Montreux Jazz Festival 2000, celles réalisées chaque année pour le Théâtre des Marionnettes de Lausanne ou encore l’illustration de montres pour la marque Swatch sont quelques exemples de son portfolio varié.

Samedi, c’est pour «son travail qui a fait rayonner Aubonne loin à la ronde» que la Municipalité va récompenser Albin Christen, lequel a fait ses premières esquisses sur les bancs de l’école du bourg. Un bel accomplissement pour celui qui habite désormais à Lausanne mais garde un très fort souvenir de sa commune d’enfance. «J’y ai vécu de belles années, souligne-t-il. Que l’on m’ait choisi pour recevoir ce prix me touche énormément.»

C’est à l’adolescence qu’Albin Christen réalise que le dessin est sa manière d’exprimer ce qu’il ressent. N’ayant pas la possibilité d’aller au gymnase, il décide de se tourner vers un apprentissage. D’abord comme typographe, puis en tant que graphiste. Durant ces années, son travail commence à se faire remarquer «à son plus grand étonnement». Modeste, il l’est. Cela ne l’empêche pas de décrocher plusieurs contrats et ainsi de démarrer sa vie comme indépendant. Si au fil des années il a réalisé de multiples projets, sa passion pour le dessin reste intacte et son attachement pour Aubonne très marqué. Il collabore notamment depuis de nombreuses années avec le Cinéma Rex d’Aubonne, dont il a coloré les murs lors de sa rénovation en 2011. Une façon d’apposer sa griffe au sein de la commune qui a inspiré ses premiers traits. (24 heures)