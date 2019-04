Un accord est trouvé entre la Métairie et le giron

L’accord n’est pour l’instant qu’oral, mais toutes les parties devraient le signer d’ici à quelques jours. Mardi, la Cour de droit administratif et public (CDAP) s’est déplacée à Nyon, à Bois-Bougy, pour examiner sur place le recours engagé par la Clinique La Métairie contre l’autorisation délivrée par la Ville de Nyon de tenir le Giron des Jeunesses du district sur un champ voisin.

Face à la juge et les assesseurs, toutes les parties ont enfin pu s’exprimer. La clinique craignant avant tout le bruit généré par cette manifestation, des mesures de son ont été effectuées jusqu’à l’intérieur de l’établissement. «Fenêtres fermées, on n’entendait quasi rien; fenêtres ouvertes, les décibels abaissés à 70 ne faisaient pas plus de bruit que les oiseaux ou le train», se réjouit Stéphane Delley, président du comité d’organisation du giron.

La demande d’organiser le giron sur une autre parcelle n’étant plus d’actualité, il s’agissait de trouver diverses mesures pour tenir compte des besoins des uns et des autres. «Pour la circulation, il a été convenu que le trafic passerait devant la clinique, sur le chemin de Bois-Bougy, durant la journée jusqu’à minuit, et que les retours seront détournés derrière le Tennis Club», explique, soulagée, Stéphanie Schmutz, municipale des Sports et des Manifestations.

La directrice de la Métairie, Catherine Colin, a fait des concessions, tout en exigeant une surveillance renforcée aux abords de la clinique. Ses entrées seront contrôlées par des bénévoles du giron, alors qu’un agent Securitas assurera des rondes à l’intérieur. Un accord a été trouvé sur les horaires. Le karaoké du vendredi se terminera à 2 h du matin, celui du samedi à 3 h mais avec réduction des décibels une heure avant. Ces compromis auraient pu être trouvés il y a quelques mois, si un vrai dialogue avait pu être établi. (24 heures)