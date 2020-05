Un chevreuil s’offre un rodéo en ville!

D’ordinaire animé par le bal des voitures qui passent en file indienne devant les commerces, le bas de la rue de la Gare de Morges a été le théâtre d’une scène peu commune mercredi matin lorsque le sculpteur Ewald Brigger s’est retrouvé nez à nez avec un visiteur inattendu: un chevreuil. Apeuré, l’animal n’est pas resté de marbre dans l’atelier du colosse bien connu des Morgiens, cherchant désespérément la sortie après avoir brisé une vitre pour y pénétrer. «J’ai vraiment été stupéfait de le découvrir dans mes locaux à mon arrivée car tous les accès sont fermés durant la nuit», s’étonne encore l’artiste à qui l’on doit notamment le Symposium international de sculpture.

Appelés en renfort, notamment pour sécuriser les environs, des agents de Police Région Morges ont immédiatement constaté que le chevreuil était dans un état de panique presque surréaliste. «Il sautait dans tous les sens, jusqu’au plafond. Il y a même du sang contre le mur, car il se frappait la tête sous l’effet du stress», expliquait l’un des agents en attendant l’intervention des surveillants de la faune. Les cris du malheureux ont attiré quelques badauds, incrédules devant cette scène impressionnante de «violence», inquiets d’une issue potentiellement fatale lorsqu’ils ont vu le garde-faune sortir son fusil pour l’endormir le plus en douceur possible. Car la «cible» bondissante dans tous les coins de l’atelier s’est révélée impossible à neutraliser de cette manière et c’est finalement à mains nues que les spécialistes sont parvenus à capturer la bête, non sans peine.

«L’histoire se termine bien car nous avons pu le relâcher un peu plus tard dans les bois de l’Arboretum»

«L’histoire se termine bien car nous avons pu le relâcher un peu plus tard dans la journée au milieu des bois de l’Arboretum du vallon de l’Aubonne, un environnement bien plus adapté à ses promenades, souligne Patrick Deleury, garde-faune. Il souffre de quelques blessures mais ses jours ne sont heureusement pas en danger. Nous l’avons d’ailleurs marqué pour suivre son évolution au fil du temps.»

Si l’événement paraît unique, il arrive cependant qu’un chevreuil s’égare de son milieu naturel une à deux fois par an. Et si c’est l’atelier de sculpture qui a été visité ce mercredi, c’est dans l’eau de la piscine communale que l’escapade de deux chamois s’était finie il y a exactement une année. Après avoir été endormis à l’aide de fusils hypodermiques, les deux égarés avaient été relâchés dans les environs de Saint-George.