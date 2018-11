Un collectif fait vivre la rythmique

Cet été, l’École de rythmique de Nyon, fondée en 1947 par Liliane Favre-Bulle, a quitté son local historique de la rue de la Colombière, car l’immeuble sera reconstruit. Sa directrice, Sylvie Rutschmann, n’ayant pas trouvé de repreneur, l’école a fusionné avec l’Académie d’art et mouvement de Gland, mais des cours continuent d’être donnés à Nyon.

Malgré cela, la pratique de la méthode Jaques-Dalcroze reste bien vivante, puisqu’un collectif de jeunes rythmiciens s’est mis en tête de monter des comédies musicales de belle facture. Après «La Belle et la Bête», en 2016, puis «Grease» l’an dernier, qui réunissait des jeunes de 14 à 20 ans, le Collectif Rythmes en Scène revient avec «Aladdin et la lampe musicale», qu’il présente le 10 novembre au Théâtre de Marens, à 15 h 30 et à 20 h 30.

«Aujourd’hui, nous sommes 25 membres, dont 18 danseurs qui ont des talents multiples, que ce soit en chant lyrique, percussion ou théâtre», explique Audrey Perusset, l’une des chorégraphes du spectacle, qui a profité d’un séjour à Berlin pour prendre des cours de danse du ventre pour ce spectacle aux airs orientaux, sans compter des leçons de claquettes pour un style plus jazz. L’équipe a créé le spectacle de A à Z, du script aux décors, de la mise en scène aux costumes. «La rythmique nous apporte une justesse de ton et de mouvement qui fait que sur scène, ça a de la gueule», se réjouit la jeune gymnasienne. (24 heures)