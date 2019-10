Un courrier faisant la promotion du gaz met le feu aux poudres

C’est un courrier qui a dû faire tiquer plus d’un Morgien. Alors que la Municipalité a adopté en 2018 une ambitieuse «stratégie énergétique 2035» qui vise notamment à «réduire les émissions de CO2 de 41% par habitant par rapport à l’année 2017», les Services industriels de la Ville ont envoyé en août une lettre aux propriétaires faisant la promotion du gaz naturel, une énergie fossile.

Voici un extrait de cette correspondance: «Vous êtes actuellement chauffés par une installation fonctionnant au gaz naturel ou au mazout et vous devez prévoir son remplacement, alors n’hésitez pas! En optant pour le gaz naturel lors du remplacement de votre ancienne chaudière, l’industrie gazière romande offre la prime suivante: 500 francs pour les maisons individuelles avec au maximum deux appartements et 1000 francs pour les immeubles de trois appartements ou plus.»

«Je suis estomaquée»

Une communication maladroite qui n’a pas manqué de faire réagir l’élue Verte Sylvie Faÿ lors de la dernière séance de l’organe délibérant: «Je suis estomaquée de recevoir ce genre de courrier de la part des services d’une Ville qui se veut Cité de l’énergie et a récemment affiché sa volonté ferme d’effectuer enfin sa transition énergétique afin de lutter activement contre le réchauffement climatique.» Avant d’affirmer avoir «failli tomber de sa chaise en lisant le paragraphe suivant».

Dans celui-ci, les Services industriels morgiens soutiennent que «la réalité actuelle et les scénarios énergétiques de demain conduisent à la même conclusion: le gaz naturel, le biogaz et les énergies renouvelables se complètent, et leur combinaison offre des perspectives optimales aussi bien du point de vue économique que climatique».

Une «maladresse»

«Économique sans doute, climatique sûrement pas, a réagi Sylvie Faÿ. J’aimerais bien savoir sur la base de quelles études scientifiques cette phrase a été écrite. C’est une information incorrecte, à la limite de la publicité mensongère. Le gaz, bien que qualifié de naturel par la branche pour faire passer la pilule, est une énergie fossile. Lorsque l’on sait qu’une chaudière a une durée de vie d’environ vingt ans, cela veut dire que les propriétaires qui opteront pour cette offre ne feront plus rien avant 2040 à moins d’y être contraints.»

Municipal responsable des Infrastructures et gestion urbaine, Jean-Jacques Aubert reconnaît «une maladresse», tout en affirmant que «la volonté des Services industriels n’était pas de faire uniquement une promotion pure et dure du gaz naturel, mais également celle du biogaz produit à partir de déchets organiques».

«Ce courrier a été envoyé à tous ceux qui ont une connexion au réseau de gaz ou d’eau. Cela a donc pu froisser des personnes qui se chauffent avec une pompe à chaleur. L’intention n’était évidemment pas d’inciter ces citoyens à passer au gaz. Mais il faut être conscient qu’il y a des endroits, comme dans la vieille ville, où il n’est pas possible à l’heure actuelle d’installer des pompes à chaleur ou de relier les bâtiments au réseau de chauffage à distance.»

Changement de paradigme

À l’heure des grèves contre le réchauffement climatique, Jean-Jacques Aubert est néanmoins conscient qu’une telle promotion peut faire polémique. «Il y a eu depuis une année un véritable changement de paradigme, analyse-t-il. Il est désormais clair que ce genre de courrier devra être validé par l’Exécutif, ce qui n’était pas le cas jusqu’à maintenant puisque cela faisait partie des prérogatives des collaborateurs des Services industriels.»

Le municipal tient finalement à rappeler que la Commune a entrepris depuis plusieurs années des projets dans le domaine de l’énergie, dont la réalisation en cours d’un réseau d’aquathermie, l’installation de panneaux solaires ou la mise en place d’un fonds d’encouragement pour les économies d’énergie et le développement d’énergies renouvelables.