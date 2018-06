Un curé motard bénira 300 bécanes devant l’église

Il a une grosse bécane. Une Yamaha R1 qui en jette, avec ses couleurs pétantes et ses 200 chevaux sous le capot. Il y a quelque temps, Giraud Pindi a enlevé la chicane qui atténue le bruit juste pour entendre au moins une fois le plein ronflement de sa moto. Mal lui en a pris, car une voiture de police l’a aussitôt pris en chasse, lui intimant l’ordre de s’arrêter dans la descente de la rue de la Colombière, à Nyon. «J’ai pris le temps de parquer, mais les agents étaient fâchés que je n’aie pas obtempéré tout de suite. Je leur ai expliqué que j’étais arrivé chez moi, à l’église catholique, et que j’étais le curé de la paroisse. Ils ont fait une drôle de tête», rigole l’abbé Pindi. Depuis, tous les pandores de la ville connaissent ce curé motard, qui organise, le 10 juin prochain, la première bénédiction pour motards de la région.

À la Givrine avec les jeunes

L’idée de cette cérémonie est née il y a trois ans, d’un groupe de jeunes que le curé modérateur accompagne dans le cadre de sa mission pastorale. «Je roule avec eux sur les cols de la région, la Givrine ou la Faucille. Certains sont étonnés qu’un curé fasse de la moto, surtout quand il est Noir, a une belle moto et adore faire de la vitesse sur des circuits réservés en France!» s’amuse Giraud Pindi Mwanza Mayala, qui tient son prénom de la sage-femme belge qui l’a mis au monde en République démocratique du Congo, il y a cinquante-quatre ans.

Envoyé par son évêque africain à Rome, en 1964, pour y faire un doctorat en droit canon, le curé a accompli deux ministères de remplacement en Suisse, dont un à Bulle, pour combler le manque de vocation des prêtres. «L’évêque Bernard Genoud avait demandé si je pouvais rester encore cinq ans après mes études. Or je suis là depuis douze ans!» sourit le curé, arrivé à Nyon en 2013.

Auteur de plusieurs ouvrages – le quatrième est sorti vendredi sur «La procédure des nullités matrimoniales» –, le curé motard mélange avec bonheur activités intellectuelle, ludique et pastorale. Mais il rêve de rentrer au Congo, pour autant que la paroisse catholique de Nyon, dont les quatre prêtres sont Polonais, Chinois, Indien et Congolais, puisse un jour se passer de ses services.

En attendant, il prépare activement, avec 25 jeunes bénévoles, sa première bénédiction de motards. Plutôt que de les inviter sur les dangereux lacets de la route de Saint-Cergue, il a choisi de les accueillir sur le parvis de l’église catholique de Nyon. Pas une mince affaire, car, entre le moment où le curé a reçu de la Ville l’autorisation de faire cette bénédiction pour une bonne cinquantaine de participants, les jeunes avaient balancé l’info sur les réseaux sociaux. Résultat, plus de 300 motards se sont annoncés pour cette première nyonnaise!

Policiers et ambulanciers

Pour la Commune, cela posait un problème logistique. D’autant plus que les jeunes avaient envie d’organiser un lâcher de ballons, filmé par un drone, en hommage à leurs copains motards décédés sur la route. «Il fallait une autorisation de Skyguide et tout semblait compliqué. Alors nous ferons cet hommage, mais avec des bougies à l’intérieur de l’église», explique l’abbé, qui rêve de participer un jour à la bénédiction du col du Simplon, qui réunit chaque année près de 3000 motards venus d’Europe. «C’est une manière de demander protection, un soutien du Très-Haut pour la pratique d’un loisir qui n’est pas sans danger», explique le curé.

À Nyon, le rassemblement, prévu de 13 h à 16 h, sera nettement plus modeste et il n’y aura pas de rendez-vous festif avec bière et vrombissements de moteur, ni dispositif spécial des forces de l’ordre. Entre 250 et 300 motos seront parquées aux environs de la paroisse, où un barbecue et une tente de samaritains seront installés dès midi. «On a réservé le parking du Petit-Perdtemps pour un éventuel surplus de motards», explique le curé, qui a invité le commandant de la police et des ambulanciers à donner un message de prévention à l’église, avant une lecture biblique, une exhortation et la prière des motards.

Ensuite, l’abbé sortira pour prononcer la prière de bénédiction des motos, réservant une goutte d’eau bénite pour chaque engin. «J’ai écrit soixante lettres aux voisins, pour les informer qu’il y aura quand même un peu de bruit.» précise Giraud Pindi. (24 heures)