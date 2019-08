Un demi-million pour rénover l’orgue du temple

La paroisse de Gland-Vich-Coinsins fête cette année les 50 ans du temple et de son orgue. Depuis quelques années déjà, des concerts y sont organisés avec succès. Mais l’instrument a été conçu uniquement pour la musique baroque et, vu son grand âge, il a besoin d’être rénové. Tommaso Mazzoletti, l’organiste titulaire (lire encadré), a proposé de profiter de cette occasion pour améliorer ses potentialités. Porté par l’Association Orgues en Jeux La Côte, le projet a fait son chemin: 290'000 francs de dons ont déjà été récoltés et le Conseil communal de Gland a voté sans discussion un crédit de 200'000 francs à cet effet.

Car oui, les travaux nécessaires, qui consisteront notamment à ajouter 28 jeux de tuyaux et une console à trois claviers, sont évalués à 530'000 francs. «C’est toute une année de travail», précise André Sauter, pasteur de la paroisse et vice-président de l’association. Parmi six candidatures, c’est la manufacture d’orgues italienne Brondino Vegezzi-Bossi qui a été retenue par le comité pour faire ces travaux très spécialisés.

Instrument divisé en deux

D’abord, l’orgue existant sera entièrement démonté, contrôlé, nettoyé, rénové, remonté et réaccordé. Il sera ensuite agrandi dans sa position initiale sur la tribune. Et pour qu’enfin les concertistes puissent jouer de l’instrument dans la nef du temple Saint-Paul, éventuellement accompagnés d’autres musiciens, le projet prévoit d’installer une console électronique face au public. Séparée du corps de l’orgue, elle permettra d’en commander les changements de jeux à distance.

«Derrière chaque jeu d’orgue, il y a une histoire qui rend cet instrument vraiment unique, s’enthousiasme Tommaso Mazzoletti. Par exemple, nous avons prévu de mettre un jeu créé par le grand-père d’Enrico Vegezzi-Bossi, le facteur d’orgues, qui imite un orchestre à cordes et des cloches tubulaires. C’est la première fois qu’un orgue est doté de tels jeux en Suisse. Nous avons la chance de réaliser ce grand instrument qui sera toujours là pour les générations futures, rappelant ce que nous sommes en train de vivre aujourd’hui et donnant l’inspiration pour rechercher l’art et la beauté.»

Aussi à but pédagogique

Ce qui est très intéressant et valorisant dans ce projet, explique André Sauter, c’est qu’au final cette transformation de l’instrument servira plusieurs objectifs: programmer de nombreux concerts à Gland avec de grands artistes, certes, mais aussi proposer cet instrument de haute qualité à des étudiants en musique, et même organiser des master class et des concours internationaux d’orgue, mettre sur pied des visites, notamment pour les écoles, et offrir des possibilités d’enregistrement de CD.

Ces différentes perspectives ont visiblement séduit les paroissiens, les donateurs, et les conseillers communaux glandois. À ce jour, la Paroisse réformée de Gland-Vich-Coinsins a versé la somme de 160'000 francs, la Loterie Romande 100'000 francs, différentes fondations 30'000 francs et le Conseil communal de Gland a accordé 200'000 francs pour cofinancer ce projet. «L’Association Orgues en Jeux a reçu un soutien marqué du conseil de paroisse et de la Ville de Gland, qui ont compris que ce projet bénéficiera directement à la population de la région et aux personnes intéressées par la musique», se réjouit Tommaso Mazzoletti, président de ladite association.