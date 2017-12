Un deuxième vol en dix jours au collège d’Apples!

Incroyable mais vrai! Le Collège du Léman à Apples a encore été cambriolé dans la nuit de jeudi à vendredi. Pour la quatrième fois en une année et la deuxième en dix jours. «Ça commence à faire beaucoup», peste la syndique du village, Marie Christine Gilliéron. Du côté de la police cantonale vaudoise, on confirme qu’un vol par effraction a bien eu lieu. Tout en précisant que «du matériel informatique a été dérobé et que des dégâts sur des portes et des fenêtres ont été constatés». «On n’a même pas eu le temps de réparer les dommages que les malfrats avaient causés plus tôt dans le mois qu’ils ont de nouveau tout mis sens dessus dessous, déclare la syndique, dépitée. Les voleurs ont emporté le solde des ordinateurs. Ceux qui n’avaient pas été dérobés le 12 décembre dernier.»

Face à ces cambriolages à répétition, Marie Christine Gilliéron se dit impuissante: «On planche sur un système de sécurité visant notamment l’installation d’alarmes un peu partout dans le bâtiment, mais les démarches sont compliquées. On doit bagarrer au niveau cantonal pour faire avancer les choses. En attendant, on ne sait pas trop quoi faire. J’ai bien proposé de mettre un chien enragé dans les couloirs pendant les Fêtes, mais je ne crois pas que l’idée a vraiment plu! (Rires.)» (24 heures)