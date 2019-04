Un duo de choc pour sécuriser l'arrivée du Tour

Organiser une arrivée du Tour de Romandie n’est pas banal, mais pour la première de son histoire ce jeudi, Morges n’a vraiment pas choisi la facilité en traçant une ligne – qui attend un sprint selon les experts – en plein cœur de la ville.

Avec le trafic habituel à dévier, les multiples croisements à boucler de Préverenges à Chigny et les spectateurs et les cyclistes dont il faut assurer la sécurité, la tâche semble immense pour les deux bénévoles chargés de tout prévoir dans les moindres détails depuis plusieurs mois. Mais Morges a manifestement trouvé les perles rares, puisque, eux deux, Jean-Luc Berney et Roger Comtesse totalisent des milliers d’heures d’intervention dans le cadre des pompiers. Le premier a conduit ceux de Lausanne alors que le second fut le dernier commandant de milice du corps morgien. «Nous nous connaissons bien et il y a un grand esprit d’entraide dans la corporation avec l’envie permanente de se mettre au service des citoyens», résume Jean-Luc Berney.

Retraités actifs, tous deux ont été «désignés volontaires» par le président du comité local Yves-Étienne Kahn, lui aussi très engagé pendant de nombreuses années dans la défense incendie. «Ce qu’on redoute toujours et jusqu’à la dernière seconde, c’est l’accident, confesse Roger Comtesse. Un piéton qui traverse au mauvais moment, un cycliste qui trébuche sur une barrière mal protégée, ce sont justement les détails que nous réglons afin que les gens aient juste l’impression d’assister à un beau spectacle.»

Barrières du Paléo

La protection civile, la police régionale, les pompiers, le personnel communal et de simples bénévoles ont été réquisitionnés dès la première heure jeudi matin. Un peu partout d’ailleurs, puisque l’étape de Morges présente la spécificité de se terminer par une boucle dans les communes du district. Avec l’avantage – pour les spectateurs – de voir passer le peloton à deux reprises, ce qui double aussi les complications pour les organisateurs. «La première chose à faire sera de laver la rue Louis-de-Savoie, car il ne doit plus y avoir le moindre petit caillou qui traîne!» sourit Roger Comtesse. «Nous avons loué 1000 mètres de barrières au Paléo Festival pour sécuriser la rue et je ne vous parle pas de la Grand-Rue avec plus de vingt-cinq stands pour le Village du Tour, l’écran géant et les animations. On ne peut pas se permettre le coup de la panne en plein direct!» En les écoutant, on comprend assez vite que les deux hommes ne sont pas du genre à prendre les choses à la légère et que tout a été prévu et coordonné avec les secouristes professionnels dont ils parlent le même langage.

Et si tout doit être «aligné-couvert» en coulisses, c’est pour mieux laisser place à l’image sur la scène, Morges voulant évidemment profiter des caméras braquées sur elle. «Les heures de retransmission assurées par de nombreuses télévisions représentent une opportunité unique de montrer notre district sous son meilleur jour et évidemment susciter la curiosité des gens assis dans leur salon», espère Yves-Étienne Kahn, patron du tourisme régional, l’organe qui finance l’événement.

Chaque village a été prié d’organiser une petite animation afin d’offrir de beaux paysages aux caméras, certes, mais aussi du monde au bord de la route. Car le défi sécuritaire de Roger Comtesse et Jean-Luc Berney s’accompagne évidemment d’une vaste opération de charme pour donner de Morges une image sportive et dynamique, bien loin des problèmes de circulation que ne verront pas les cyclistes! (24 heures)