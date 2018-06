Un fidèle reprend les rênes de l'Ensemble hospitalier

Il y aura du changement à l’Hôpital de Morges, et vite. Dans un peu plus de trois semaines, Mikael de Rham, directeur général adjoint depuis dix ans, sera le nouvel amiral d’une flotte de 1600 collaborateurs. Le président du conseil d’administration de l’institution, Patrice Girardet, l’a confirmé jeudi. «Cette nomination s’inscrit dans un processus de relève soigneusement préparé et ne relève surtout pas de la précipitation», explique-t-il en réponse à la rapidité du changement: l’actuel directeur général, François Jacot-Descombes, remettra les clés à son successeur le 1er juillet déjà. «Une entreprise comme l’Ensemble hospitalier de La Côte (EHC) doit relever de nombreux défis dans un secteur de la santé en perpétuelle mutation», poursuit l’administrateur. «Nous avons fait le constat qu’un directeur ne peut plus à la fois gérer l’opérationnel au quotidien et en même temps prendre le temps et le recul nécessaires pour anticiper et définir les options stratégiques majeures qui se présentent devant nous.»

Ainsi, François Jacot-Descombes ne descend pas du bateau mais prend au contraire du galon puisqu’il devient chargé de missions auprès d’un conseil d’administration qu’il devrait par ailleurs rejoindre à la fin du mois de juin si l’assemblée des délégués valide cette proposition. «M. Jacot-Descombes a 60 ans et possède l’énergie ainsi que des compétences d’expert pour nous appuyer dans les décisions du futur. Nous avions une double opportunité à saisir et c’est que ce nous avons fait», résume Patrice Girardet.

Défis multiples

À 43 ans, le challenge est de taille pour le futur patron de l’EHC, qui connaît cependant bien la maison. Bras droit de l’actuel directeur depuis 2008, médecin rompu au management, Mikael de Rham s’inscrit dans la continuité d’une institution dont l’hôpital principal fêtera ses 150 ans l’an prochain. «Je suis conscient des responsabilités qui me sont confiées, en premier lieu envers les 160'000 habitants de notre périmètre qui attendent des services de pointe de notre part. Je pense ensuite au personnel très compétent qui continuera à servir et pérenniser l’EHC, qui va fêter les 150 ans de l’Hôpital de Morges en 2019.»

La pérennité, notion qui semble évidente pour une tâche de service public, est pourtant sur toutes les lèvres dans un secteur secoué par la concurrence accrue des cliniques privées, lesquelles ont récemment attiré quelques pointures morgiennes dans leur giron. «C’est tout l’enjeu aujourd’hui qui nécessite de se pencher sur les défis de demain», estime François Jacot-Descombes. «Face aux cliniques qui peuvent se concentrer sur les missions lucratives, nous devons innover et collaborer avec d’autres pour trouver les solutions les plus judicieuses afin de servir les patients et les convaincre qu’ils trouveront chez nous un service de pointe.» (24 heures)