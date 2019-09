Un groupe d’agriculteurs fait renaître l’ancien resto

À mi-chemin entre Ferreyres et La Sarraz, tout près de la Tine de Conflens, l’épicerie-bistrot du Marché de La Tine semble être un espace de rencontre hors du temps, où promeneurs et habitués se côtoient depuis toujours. Pourtant, cela ne fait que depuis mars que le lieu est à nouveau accessible au public, le café-restaurant qui l’occupait autrefois ayant fermé il y a quelques années déjà.

Et si aujourd’hui La Tine a pu rouvrir ses portes, c’est grâce à un groupe d’agriculteurs dynamique accompagné d’une tenancière motivée. «Cela fait un moment que nous pensions ouvrir un magasin pour proposer nos produits, mais nous n’avions jamais osé nous lancer», raconte Grégoire Chanson, un des agriculteurs à l’origine du projet. C’est finalement un de ses compères, Alexis Tissot, qui apprend que le propriétaire du bâtiment de l’ancien Café aimerait réhabiliter cet espace. «Il m’a tout de suite appelé et le projet est devenu réalité en l’espace de dix minutes», ajoute Grégoire Chanson en souriant.

Comme les planètes ont bien voulu s’aligner, la compagne de Grégoire, Mélanie Jaquinet, dite «Mimi», voulait justement se mettre à son compte dans la restauration. Il ne manquait plus que la famille Crisinel pour démarrer l’aventure. «À la base, nous voulions surtout créer le magasin, mais les circonstances étaient propices à un mariage entre une épicerie et un bistrot», complète Simon Crisinel.

«Du local sinon rien»

C’est ainsi qu’après quelques mois d’aménagement, de rénovation et de création de mobilier – la famille Crisinel a aussi une menuiserie –, le nouvel espace baptisé «Marché de La Tine» a pu voir le jour.

«Nous sommes très sensibles au bio, mais pour l’instant, nous exigeons surtout que les produits proviennent de la région»

Tous habitants de Moiry, les agriculteurs vendent leurs spécialités: la viande pour Grégoire Chanson, le quinoa et les bières pour Alexis Tissot et les pommes de terre pour la famille Crisinel. Pour offrir un panel de denrées digne d’un marché, ils ont aussi fait appel à d’autres producteurs. Des acteurs de la région ou en tout cas suisses romands pour les aliments les plus rares. «Du local sinon rien», tel est leur credo. «Nos trois exploitations sont en reconversion biologique, souligne Grégoire Chanson. Nous sommes donc également très sensibles à cette caractéristique des produits, mais pour l’instant nous exigeons surtout qu’ils proviennent des environs.»

Une offre de plus en plus large

Aux comestibles s’ajoutent des cosmétiques artisanaux, des cartes de vœux ou encore de la décoration. Car au fil des mois, l’offre s’est déjà élargie et les agriculteurs entrepreneurs sont toujours ouverts à ajouter de nouvelles spécialités.

Quant au côté «bistrot», un menu est proposé à midi durant la semaine. «L’entreprise Traiteur Local du chef Patrice Desplanches est installée dans le même bâtiment. Nous avons donc entamé une collaboration. Même s’il y a eu un peu moins de monde durant cet été, je commence à reconnaître les habitués», relève Mélanie Jaquinet.

Et Grégoire Chanson de conclure: «Il y a encore beaucoup de gens qui n’ont pas entendu parler du marché et c’est vrai qu’il faut avoir une voiture pour y venir. Mais on espère que la formule va prendre.»