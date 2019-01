Un œil neuf et numérique pour les paraplégiques

Aline Isoz ne se déplace pas en fauteuil roulant, n’a pas d’histoire familiale liée à la paraplégie, mais elle vient pourtant de rejoindre le conseil de fondation de la célèbre institution basée à Nottwil, qui propose un réseau de prestations intégral en faveur des paralysés. Comment cette mère de deux enfants installée à un jet de pierre de Cossonay a-t-elle «atterri» dans cette organisation qui compte 1,8 million de donateurs? «En général, quand on intègre un conseil d’administration, c’est parce que l’on travaille dans le domaine ou très proche de celui-ci. Les gens se connaissent et finissent par se proposer mutuellement», explique la citoyenne d’Allens. «La Fondation suisse pour paraplégiques (FSP) a une approche différente: elle essaie de trouver les profils précis qui lui manquent pour viser l’excellence. Il y a eu toute une procédure de recrutement, ce qui est assez novateur.»

Car la spécialité d’Aline Isoz n’est pas la médecine, mais le soutien aux entreprises dans les processus numériques. Propriétaire de son propre bureau de conseil, la Vaudoise précise: «Je suis également membre du conseil d’administration des Services industriels genevois dans le même état d’esprit, celui d’amener non seulement un regard neuf et extérieur, mais surtout une compétence que les spécialistes «métier» n’ont pas forcément. Pour les paraplégiques, des sujets essentiels comme les réseaux de soins, le dossier électronique ou plus simplement l’évolution du contact avec les donateurs sont des chantiers qui m’occuperont.»

À 43 ans, Aline Isoz a un parcours atypique. Elle a quitté le domaine publicitaire pour s’intéresser à internet et aux solutions numériques alors que le mouvement commençait. «On voit bien que toutes les entreprises sont prêtes au changement, mais que l’affronter est une autre paire de manches. Elles ont besoin de soutien pour s’organiser. Le numérique n’est pas aussi intuitif que lorsqu’on joue avec son smartphone. Il faut des processus et c’est mon rôle de les mettre en place.» Selon elle, la «profession» d’administrateur reste encore milicienne en Suisse pendant que des entreprises d’autres pays recrutent de véritables experts pour améliorer chaque domaine possible. En cela, la vision de la FSP est novatrice puisqu’elle entend, grâce à Aline Isoz, à la fois se renforcer dans son approche numérique, mais également disposer d’une nouvelle voix en Suisse romande. (24 heures)