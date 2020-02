Un magasin de quartier s’installera au centre ville

En 2014, les habitants du centre de Gland avaient beaucoup regretté le départ du magasin Coop, premier supermarché ouvert dans cette ville en 1989. Depuis, les surfaces sont restées inoccupées, laissant un grand vide là où régnait une véritable vie de quartier.

Tout le monde craignait que le propriétaire de l’immeuble, la Zürich Anlagestiftung, transforme ces locaux en bureaux ou en vitrines froides. Finalement, c’est Migros qui y installera une enseigne VOI, première du genre dans le canton de Vaud. Son ouverture est prévue après l’été.

«La devise de VOI Migros Partenaire, c’est de tout mettre en œuvre pour être le petit magasin de quartier accueillant et sympathique, à deux pas de chez soi, qui propose tout ce dont on a besoin au quotidien, explique Isabelle Vidon, responsable du service de presse à Migros Genève. Les clients y retrouveront leurs produits Migros préférés, dans un cadre plus personnel et individuel, avec, en plus, des spécialités régionales.»

Concrètement, l’enseigne proposera des produits frais de boulangerie, des produits laitiers ainsi que des fruits et légumes, y compris ceux qui sont labellisés «De la région», de la viande, des produits surgelés, des boissons, des produits d’entretien et des cosmétiques, ainsi qu’un assortiment de kiosque, des bières et des vins. Sans avis sur ce magasin, qu’il découvrira en temps voulu, le président de l’Association commerciale de Gland, Stéphane Fenner, se réjouit de l’arrivée d’un commerce qui réanimera cet espace.

Cette nouvelle enseigne sera dirigée par un gérant indépendant, au bénéfice d’une franchise Migros. La personne, dont le nom sera dévoilé ultérieurement, est vaudoise et habite la région.