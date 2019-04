Un marché du dimanche où l’on pourra se restaurer

En 2017 puis en 2018, il y a eu plusieurs tentatives d’organiser un marché du soir sur la place des Tilleuls, à Rolle. D’abord le vendredi, puis le mardi, puis finalement le jeudi, sur la base d’un sondage auprès de la population. Ce marché se voulait convivial, sur le modèle de celui de Gland, qui connaît un beau succès. Tous les ballons d’essai se sont dégonflés. Pas assez de commerçants ni de clients. Dès lors, lancer un rendez-vous le dimanche, n’est-ce pas voué à l’échec?

Victor Higueras et sa compagne, Christine Gay, réputés pour leurs spécialités espagnoles, sont convaincus que le choix du dimanche, une fois par mois, est une bonne formule. «Ce jour-là, les gens prennent leur temps. Ils viennent volontiers à Rolle pour se balader sur les quais, mais les animations sont trop rares. Ils seront sûrement contents de pouvoir s’arrêter à notre marché, où l’on pourra boire un verre et même se restaurer.»

Le couple de marchands a obtenu une licence pour pouvoir vendre de l’alcool, et la Commune, qui ne s’implique plus directement dans l’organisation, lui met quatre grandes tables et des bancs à disposition. En plus de leurs calmars frits et de leur paella, il y aura de la cuisine vietnamienne, des planchettes vaudoises, des tommes de chèvre, des bruschettas… et un vigneron du coin proposera son vin. L’offre du marché comprendra des aliments frais, de l’artisanat et des produits cosmétiques. Les organisateurs sont à la recherche d’animations. Les musiciens et autres artistes de rue sont les bienvenus. (24 heures)