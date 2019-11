Un nouveau confort pour les patients sous dialyse à Morges

C’est une petite révolution pour les habitants de la région souffrant d’insuffisance rénale chronique. Ouvert depuis lundi, le Centre de dialyse de l’Hôpital de Morges propose désormais des horaires plus étendus, des locaux aux équipements dernier cri et une vue panoramique sur l’extérieur, ce qui n’est pas rien quand on doit passer plusieurs heures par semaine dans ces murs.

«C’est le résultat d’une grosse collaboration entre les architectes et les collaborateurs qui ont œuvré à ce qu’on ait un outil le plus performant possible, souligne Michael Rissoan, infirmier en chef. Cela faisait plusieurs années que l’on était dans des locaux provisoires et c’est un nouveau confort tant pour nous que pour les patients.»

Car, dans les cas les plus graves, les malades doivent se rendre trois fois par semaine pour bénéficier d’une hémodialyse durant quatre heures. Cette procédure permet de remplacer environ 15-30% de la fonction rénale, un taux suffisant pour continuer à vivre. Maladie au premier abord silencieuse et peu porteuse de symptômes, l’insuffisance rénale est généralement détectée trop tardivement pour être traitée et les patients doivent alors être mis sous dialyse. Cette dernière se substitue au rôle du rein et nettoie le sang afin d’en éliminer ses toxines.

32 patients réguliers

À Morges, 32 personnes fréquentent de manière régulière ce centre intégré à l’établissement qui achève une période de rénovations lourdes. Ainsi, les différents examens peuvent être réalisés dans un seul et même environnement, évitant ainsi de compliquer les différents suivis.

L’ouverture du centre comprend la mise en service de nouveaux équipements qui correspondent aux dernières recommandations des pratiques en vigueur. Dès lors, les patients ont la possibilité d’effectuer leur dialyse de manière – totalement ou partiellement – autonome sous la supervision d’experts. «Il faut se rendre compte que ces personnes doivent aménager leur vie autour de la dialyse, complète Michael Rissoan. Leur mettre le matériel à disposition leur permet de gérer eux-mêmes leur traitement, ce qui fait qu’ils bénéficient d’un peu plus de souplesse dans les horaires.»