Un premier concours pour les sentinelles des forêts

Les responsables du Parc Jura vaudois, qui s’étend du sommet de la Dôle à Romainmôtier, pensaient avoir trois ou quatre candidats, or dix communes se sont prêtées au jeu du premier Sylvo- Trophée organisé en septembre dernier. Il s’agissait, pour les gardes forestiers concernés, de présenter une parcelle de forêt à la sagacité d’un jury composé de sylviculteurs, d’écologues naturalistes mais aussi de simples habitants. Grâce à une grille énonçant toute une série de critères, le jury devait évaluer la valeur paysagère de la forêt en fonction de l’action des hommes sur ce territoire.

«Le jury a aimé ce qu’on fait pour la nature en gardant la production de bois» François Mathey, Garde forestier

Ces visites ont permis de croiser les regards, d’entamer le dialogue: les exploitants ont examiné de près les coupes de bois, les écologues la qualité des sols et les usagers le plaisir esthétique de la forêt. S’il était difficile de comparer des forêts situées dans des milieux différents, le jury a finalement décerné son prix à la Commune de Trélex. A ses yeux, c’était cette forêt située au-dessus du village, sur les premiers contreforts du Jura, qui conjuguait au mieux les aspects biodiversité, sylviculture et socioculturel. «J’avais choisi cette parcelle parce que son état initial remonte à des centaines d’années, et qu’elle combine l’exploitation, avec des chênes de grande valeur pour la production de bois énergie, et la conservation, avec une réserve naturelle d’un côté et une prairie sèche de l’autre», explique François Mathey, garde forestier du triage de la Dôle. Pour préserver la valeur biologique du secteur, il a favorisé une lisière étagée favorable à la faune et à la flore. Il a reçu son prix, qui trônera à la Maison communale de Trélex, samedi dernier à Romainmôtier. Quant au Parc, il reconduira tous les deux ans ce trophée qui met en lumière le travail de ces sentinelles de la forêt. (24 heures)