Un réseau géant pour trains miniatures roule à Aubonne

Le «petit» train électrique de Jean-Michel Mayor aligne 200 mètres de voies, 30 locomotives et une centaine de wagons circulant sur une maquette géante formée de 130 modules. Cet ancien ingénieur en mécanique du Centre de recherche en physique des plasmas de l’EPFL a commencé à construire ce réseau miniature il y a trente-cinq ans. «J’ai toujours eu le virus du chemin de fer, même si je n’ai jamais travaillé aux CFF. Et comme je n’ai pas la télé, ça m’occupe!» Le résultat de ce hobby, c’est ce réseau construit à l’échelle IIm, soit 22,5 fois plus petit que la réalité, en voie métrique.

Il y a quinze ans, il a décidé de monter et d’exposer l’ensemble de l’œuvre de sa vie. Une opération qu’il répète chaque année durant les Fêtes dans une commune différente et qui l’oblige, lui et ses «mercenaires bénévoles», à trimballer deux tonnes de matériel qui nécessitent ensuite deux jours de montage. L’an dernier, il était à Payerne; cette fois, c’est le Centre culturel et sportif du Chêne, à Aubonne, qui accueille ses petits trains.

Le public pourra y découvrir les rames repeintes au nom de compagnies imaginaires, comme le RHB (Régional de la Haute-Broye) ou le TGV (Tram du Gros-de-Vaud). Avec ses acolytes, Jean-Michel Mayor veut montrer l’exploitation réaliste d’une ligne de chemin de fer, avec toutes les manœuvres liées au trafic entre des gares en cul-de-sac. À 69 ans, ce passionné qui fait rouler ses trains miniatures dans son jardin avoue qu’il ne pourra pas continuellement agrandir sa maquette. «Le frein, c’est la place pour stocker tout ça. Alors je vais plus me concentrer sur l’amélioration des décors.» M.S.

Train des Fêtes Centre culturel et sportif du Chêne, à Aubonne. Jusqu’au 6 janvier 2018, tous les jours de 10 h à 18 h, trafic réduit entre 12 h 30 et 13 h. Jusqu’à 17 h le 31 décembre et le 6 janvier. Entrée libre (24 heures)