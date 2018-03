Un sursis de deux ans pour la plage de Prangins

L’affaire avait fini devant le Tribunal des baux. La Société de développement de Prangins (SDP), qui gère depuis 80 ans la Buvette de la plage de Promenthoux, contestait avec véhémence la résiliation de bail que lui avait signifié la Municipalité pour fin 2018. L’Exécutif estimait que cette plage devait être gérée par la Commune, comme d’autres lieux publics lui appartenant, et qu’il n’était plus défendable aujourd’hui qu’une société à but non lucratif thésaurise, grâce aux revenus de la location de la buvette à un tenancier, une somme qui s’est élevée jusqu’à 180'000 francs. Présidente de la SDP, Anne-Lise Müller était montée aux créneaux pour défendre une tradition presque séculaire, qui permettait à la SDP de financer des animations, comme la sortie des aînés ou le Noël des familles.

Un compromis vient d’être trouvé devant le Tribunal des baux. L’échéance du bail de la SDP a été reportée à décembre 2020, ce qui signifie que le tenancier qu’elle vient d’engager, le même qui tient le Café du Château, est assuré de rester trois saisons. «Nous avons fait une pesée d’intérêts et il n’y aura donc pas de suite juridique», explique le syndic, François Bryand, pour qui ce compromis permettra à la Commune de préparer plus tranquillement la reprise de la buvette et le réaménagement de cette plage si unique du Léman. «Grâce à ce sursis nous pourrons préparer notre avenir plus sereinement et trouver une solution équitable pour nos ressources financières», espère Anne-Lise Müller. (24 heures)