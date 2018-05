Un terrible accident mortel en bordure de la Morges

C’est un terrible drame qui s’est joué mardi en fin de journée, suite à un accident de travail qui s’est produit juste au-dessus du chemin de la Morgette, au creux du vallon entre Chigny et les hauts du chef-lieu. Pour une raison indéterminée, le conducteur de l’engin agricole a dévié de son chemin et dévalé le petit talus qui se trouvait le long du champ. Malheureusement, ce dernier – un homme de 39 ans – s’est retrouvé pris au piège de son tracteur et a perdu la vie, comme l'indique un communiqué de la police diffusé dans la soirée.

En plus de cette issue tragique, le carburant s’est échappé du réservoir du véhicule pour s’en aller contaminer la Morges, voisine de quelques mètres. Ironie du sort, c’est justement là que la rivière avait déjà été polluée il y a à a peine un mois. Pour mémoire, 60% des espèces avaient succombé en avril.

Les pompiers du SIS Morget, engagés à de nombreuses reprises en début de soirée en raison des inondations, ont été dépêchés sur place ainsi que plusieurs patrouilles de la gendarmerie, les premiers ayant déployé un barrage préventif à l’embouchure de la rivière afin de récupérer les résidus d’hydrocarbure.

Cet accident a nécessité l’intervention de plusieurs patrouilles de la gendarmerie vaudoise, de patrouilles de la police région Morges, d’une ambulance 144 et du SMUR, des enquêteurs de la police scientifique, d’une quinzaine de pompiers, provenant de Lausanne et de Morges, du garde-pêche, d’un spécialiste de la Direction générale de l’environnement. L’équipe de soutien d’urgence (ESU) est également intervenue afin d’apporter un appui psychologique à la famille de la victime. (24 heures)