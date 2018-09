Un vélum donne enfin de l'ombre au parc de la Morâche

Un terrain de 12'000 m2 situé derrière la gare. Pour la Ville de Nyon, c’était l’aubaine pour créer un poumon de verdure en pleine ville, sur une liaison piétonne reliant le haut et le bas de la cité. Or le parc, inauguré vendredi, peine à prendre vie. Parce qu’en 2013, les élus nyonnais, mécontents de devoir acheter des parcelles aux promoteurs qui ont réalisé les grands immeubles ceinturant ce parc, avaient raboté de deux tiers le crédit de 3 millions demandé pour ce projet.

Le plan initial, qui visait l’aménagement de longs murets-bancs pour le pique-nique des gymnasiens, un deck en bois central et une rivière sèche, était recalé. Il ne restait que des cacahuètes pour planter des arbres, du gazon fleuri et créer un chemin. L’octroi, deux ans plus tard, de quelque 800'000 francs avait finalement permis d’ajouter quelques tables, bancs, WC publics et jeux pour enfants. «Mais tous les équipements ont dû être rabotés de 30%, y compris la taille des arbres que nous avons plantés», rappelait Hugues Rubattel, chef des Espaces verts.

Néanmoins, avec son verger, sa place en gravillon perméable aux eaux de pluie, ses prairies fleuries favorisant les insectes, ses 60 arbres et 1000 arbustes indigènes, le parc de la Morâche est devenu un modèle de biodiversité urbaine. Seule espèce qui semble peu favorisée pour l’instant, les humains. Car si les arbres formeront dans vingt ans une belle canopée, pour l’instant, on y crève de chaud. D’autant plus que les bancs ont été installés en plein cagnard le long du sentier goudronné. Et ce n’est pas le maigre filet d’eau sortant d’un robinet à manivelle – insuffisant pour alimenter le canal de 10 cm rappelant le cours du Cossy – qui rafraîchira les usagers.

Heureusement, alors que les étudiants commencent à coloniser les prairies à midi, le vélum créé par l’artiste Émilie Ding, une œuvre d’art de belle silhouette, apporte enfin un peu d’ombre dans ce désert minéral. Dessous, trois tables de pique-nique ont été posées. «Il fallait laisser de l’espace pour des manifestations. Mais il est vrai qu’il manque des assises. Cela viendra avec l’évolution du parc», espère Jean-Yves Le Baron, paysagiste concepteur du parc. (24 heures)