Une affaire de familles à la Maison du dessin de presse

On ne sait pas si le dessin de presse est un petit monde, mais son ancrage à Morges résulte assurément d’une histoire de famille, certes élargie. Il y a d’abord eu cet événement majeur – au début des années 1980 – en marge de Morges-sous-Rire, quand les présidents de la Confédération se pressaient pour «vernir» leurs caricatures, au milieu de la crème goguenarde des dessinateurs du pays.

Abandonné pour une histoire de «petits sous» – quand on y pense… – le salon a fort heureusement ressuscité il y a dix ans sous la forme d’une Maison du dessin de presse installée en plein milieu de la rue Louis-de-Savoie, juste en dessous de la Bibliothèque municipale.

Profitant des malheurs de la Galerie rouge, torpillée à boulets de la même couleur par le Conseil communal, les dessinateurs ont pris la place des peintres et photographes, dans un style évidemment plus souriant.

Déjà dix ans que ça dure, avec de nombreuses expositions et un jubilé qui démarre cette semaine sous le signe des «crayons engagés» en trois volets. Avec un duo familial en ouverture, puisque les œuvres de Barrigue côtoient dès ce vendredi celles de Piem, qui n’est autre que son célèbre père! «Il est assez rare d’avoir un père et un fils dans cette branche, et l’occasion est belle de montrer notre complicité», explique Thierry Barrigue, ancienne figure du «Matin» et créateur de l’improbable mais pour beaucoup indispensable magazine satirique «Vigousse».