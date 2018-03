Une bouteille de blanc sur quatre est un La Côte

Bonne nouvelle pour les vins vaudois: en 2017, alors que le marché des vins AOC suisses en grandes surfaces remonte gentiment (+1,5%), les ventes d’AOC Vaud doublent la mise (+3%). C’est un des constats du rapport 2017 de l’Observatoire suisse du marché des vins (OSMV), présenté ce jeudi à Changins. Ce sont les blancs (+4%) qui font gonfler les chiffres du canton: une bouteille de blanc suisse écoulée sur deux (48,4%) est vaudoise, quand près d’une sur trois (29,8%) est valaisanne.

À eux seuls, les blancs AOC La Côte représentent 1 bouteille sur 4 écoulée en grande distribution dans le pays. C’est 72,1% de la part de marché des blancs vaudois. Le Chablais (14,2%) et Lavaux (13,2%) sont loin derrière. Pour les rouges, on trouve toujours La Côte en tête (48,7%), puis l’AOC Vaud (32,9%), le Chablais (8,5%), Lavaux (5,4%) et Bonvillars (4,5%).

L’OSMV note une légère augmentation des prix pour les vins vaudois (+0.6% par litre). Elle est plus importante pour les rouges (+7,8%) que pour les blancs (+0,1%), mais ces derniers avaient pris l’ascenseur en 2016 (+4,7%). Ces hausses font grimper de 3,7% le chiffre d’affaires vaudois en grande distribution, alors qu’il augmente en moyenne de 1,8% pour l’ensemble des régions suisses. La part de marché des vins suisses (26,9%) chatouille dorénavant celle des vins italiens (27,5%). Toutes couleurs confondues, ce marché doit une large part au Valais (42,8%) et à Vaud (29,6%). (24 heures)