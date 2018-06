Une carte pour colorier les façades de Bougy-Villars

La démarche est inédite en Suisse romande. Les autorités du bourg viticole de Bougy-Villars, dans le district de Morges, se sont dotées d’un outil qui leur permettra de mieux choisir et expliquer les couleurs imposées aux façades, toitures et volets des maisons du village: il s’agit d’une carte chromatique, établie par Haus der Farbe (Maison de la couleur), une école spécialisée dans le design, l’artisanat et l’architecture, basée à Zurich. «Elle nous offre une accroche pour aborder les rénovations à venir et nous aidera à harmoniser les couleurs, à conserver l’identité visuelle du village», se félicite le syndic François Calame.

Il est vrai que Bougy-Villars, village planté dans le vignoble de La Côte avec une vue imprenable sur tout le bassin lémanique, offre une image de carte postale. La commune est inscrite à l’inventaire fédéral des sites construits à protéger. Elle aligne une série de belles maisons paysannes et vigneronnes des XVIIIe et XIXe siècles, ainsi que quelques édifices publics plus récents.

Des coloris de référence

La Municipalité, qui a la compétence, comme partout en Suisse, d’autoriser les couleurs extérieures proposées par privés et architectes sur son territoire, a été confrontée, ces dernières années, à de nombreuses rénovations de bâtiments. Elle-même a engagé de gros chantiers en vue de restaurer cinq bâtiments communaux, dont celui du vieux collège, terminé, et celui de l’auberge, qui vient de commencer. «Il paraît que cette dernière était orange, à l’époque, et je méditais sur quoi faire quand j’ai rencontré par hasard une dame qui venait voir les plans de restauration. Elle était membre de Patrimoine suisse, et c’est elle qui nous a orientés sur le travail de Haus der Farbe», explique le syndic.

Fondée il y a plus de vingt ans, cette école vient en aide aux collectivités publiques depuis 2005. «Depuis que les autorités de la ville de Zurich, la plus grande de Suisse, se sont approchées de nous, car elles avaient des problèmes avec les autorisations et manquaient d’arguments pour défendre leurs choix», explique sa directrice, Stefanie Wettstein. Résultat, ses coloristes ont bossé durant cinq ans pour livrer une première carte chromatique de la cité. Suivirent le canton d’Argovie, Schaffhouse, une région de Bâle-Campagne, alors que des études sont en cours pour Winterthour et le Tessin. Si les coloristes alémaniques ont déjà été approchés par les communes de Lausanne, de Pully et de Fribourg, Bougy-Villars est la première à disposer de sa carte chromatique. Pour la réaliser, la coloriste Susanna Cormier a répertorié, au moyen de photos et de nuanciers, tous les bâtiments du lieu. «À l’atelier, on mêle ensuite ces échantillons pour voir quelles sont les teintes dominantes, aussi bien dans les crépis, la peinture des volets ou les tuiles. On élimine alors les couleurs qui ne correspondent pas à la typologie générale, par exemple une teinte trop criarde ou synthétique, tout en élargissant la palette, car on peut souhaiter une façade bleue. Mais il s’agit alors de voir quel bleu on peut utiliser», explique la coloriste.

Sur le papier, cela donne une palette de couleurs allant, pour Bougy-Villars du beige clair à l’ocre clair, de tons verdâtres au gris. Pas très folichon, au premier regard, pour ceux qui aimeraient égayer leur maison de couleurs vives. «Ce sont les matériaux locaux, comme la pierre naturelle, le sable ou la terre cuite, utilisés autrefois dans la construction, qui donnent la base de référence des coloris historiques, rappelle Stefanie Wettstein. Cette carte ne veut pas fixer l’état actuel, mais donne un outil pour réfléchir, aide à donner des réponses objectives aux demandeurs. Le coloris est comme une mélodie. Si quelqu’un veut être soliste, il doit chanter très bien.» Autrement dit, une teinte qui tranche du reste, doit s’inscrire dans un contexte de qualité. Comme les volets turquoise qui rehaussent le bel ensemble du manoir de Riencourt.

La carte, distribuée mardi aux habitants, a suscité l’enthousiasme. Certains ont même annoncé qu’ils repeindraient leurs façades… (24 heures)