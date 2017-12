Une figure de la cause des femmes disparaît à Nyon

C'est une figure de la lutte syndicale et de la cause des femmes qui disparaît. Gabrielle Ethenoz-Damond est décédée samedi en début de soirée, dans sa 97e année.

Elle fut la première femme élue au Conseil communal de Nyon en 1960. Elle y était restée sans interruption jusqu’à l’année dernière. Et c’est elle aussi qui fut la première femme à présider ce Conseil et une des premières députées élues au Grand Conseil vaudois.

Une vie d'engagement

Engagée tout d’abord dans les luttes ouvrières de la Manufacture des poteries fines de Nyon, où elle avait suivi une formation de décoratrice en céramique, elle devient secrétaire syndicale à plein temps en 1952.

En parallèle, elle milite dès les années 50 pour le droit de vote des femmes dans l’Association pour le suffrage féminin. «Mon père, qui était un progressiste comme pas deux, m’encourageait, racontait-elle en 2016. J’ai appris pendant ces années-là qu’il ne faut pas se gêner d’affirmer et de revendiquer ses droits. On se faisait moquer et tourner en ridicule par certains hommes, traiter de «bedoumes» et de suffragettes, mais tant pis.» Un an après l’obtention de ces droits, elle fait son entrée au Conseil communal de Nyon dans les rangs du parti socialiste.

Hommage du syndic

Elle avait rempilé pour une dernière élection en février 2016. Et confiait dans un portrait que 24heures lui consacrait: «Oh, je ne voulais pas y retourner. Mais ma physiothérapeute m’a chambrée, elle m’a dit que ce serait bon pour moi.» Elle pose alors la question au Parti socialiste de Nyon: «Cela vous ennuie d’avoir une personne de 95 ans sur la liste? Ils m’ont répondu qu’ils seraient très honorés.»

Le syndic de Nyon Daniel Rossellat tient «à rendre hommage à cette femme d’exception, une pionnière, de valeurs et de convictions. Son courage, sa personnalité attachante, enjouée, d’une grande humilité, laisseront le souvenir ému à toutes celles et tous ceux qui l’ont côtoyée durant sa vie politique. J’ai le plus grand respect pour un engagement aussi exemplaire.»

La cérémonie d’adieux aura lieu vendredi 29, à 14h au temple de Nyon. (24 heures)