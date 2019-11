Une indépendante entre à l’Exécutif de La Sarraz

Coinsins

Seul candidat, Laurent Bardet a été élu largement avec 94voix sur 122bulletins valables. Il remplace Michel Magnin.

Coppet

Sans surprise, Thomas Marchand succède à Isabelle Naville. Le publicitaire a récolté 446voix. Son adversaire, Louis Ladislas Mangin, n’en a eu que 73.

Dully

Claude-Yvan Molteni est élu avec 80voix, six de plus que la majorité. Il précède Vincent Burnier, qui a engrangé 65suffrages. Le gagnant succède à Joëlle Sala-Ramu.

Ferreyres

Valérie Faine, membre du Conseil général et ancienne municipale, rejoint l'Exécutif après quinze ans d'absence. Élue par 94voix sur 108, elle occupera le siège libéré par Nathalie Guenin.

La Sarraz

Le bourg tient sa nouvelle conseillère municipale: Maura Soupper, conseillère communale depuis 2015. Membre des Indépendants, elle succède à Jean-Pierre Serex. Sur 477bulletins, 347 étaient à son nom, alors que 100 portaient celui de son adversaire, le PLR Hubert Clerc. «J’aimerais redynamiser la vie dans le bourg», déclare celle qui souhaite aussi mettre l’accent sur l’écologie ainsi que le bien-être de la jeunesse et des aînés.

Lully

Jean-François Rubin réussit une belle élection avec 150voix sur les 182avis exprimés. Il était le seul candidat.

Mollens

Alors qu’aucun candidat ne s’était présenté au premier tour, ils étaient deux lors du second à briguer le poste vacant. Gabriel Reber, monteur-électricien, a été élu par 25voix sur 47.

Perroy

Il y aura un second tour pour remplacer Michel Francey. Aucun des deux candidats n’a obtenu la majorité, fixée à 133voix. Il en a manqué six à François Durafourg (127) et 18 à Mathieu Henry (115).

Pompaples

Joël Fontolliet, ancien municipal de retour de l’étranger, a été élu à la majorité. Avec ses 128électeurs, il devance le membre du Conseil général Vincent Studer.

Romanel-sur-Morges

Nicolas Longchamp accède à la Municipalité. Seul candidat, il a obtenu 92voix sur les 125 bulletins valables.

Villars-sous-Yens

Unique candidate, Chantal Aubert-Rezin est élue au premier tour. Elle succédera à Christian Rohrbach.