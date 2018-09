Une nuit sur les talons de la police de proximité de Nyon

La lampe de poche qui balaie le muret où une petite bande d’ados fait la fête panique une jeune fille. Mais les agents de police qui ont surgi de la nuit la rassurent: ils sont là pour voir si tout se passe bien, que les jeunes ramasseront, après leurs libations, les quelques détritus qui jonchent le sol. Il est 23 heures, en ce vendredi soir précédant la rentrée scolaire, dans le parc du Conservatoire, un des coins de rencontre préférés, au bord du lac, de la jeunesse nyonnaise. Les mineurs s’empressent de ranger les bouteilles dans des cartons et de fourrer à la poubelle les papiers gras et autres déchets.

«En général, ça se passe plutôt bien, même si certains se montrent parfois agressifs ou provocants face à l’uniforme», relève l’adjudant Olivier Rihs. Ce soir-là, il patrouille à pied avec Stéphane Magnin, chef de la division Communauté et voie publique, comme souvent le vendredi, le soir le plus «animé» de la semaine. La mission de ces agents de proximité est d’aller à la rencontre des noctambules, de les sensibiliser aux nuisances qui troublent l’ordre public et au littering. «Notre action est axée sur la prévention et la dissuasion, car sur certains lieux notre seule présence, à raison de deux ou trois passages, permet déjà d’éviter certains débordements», explique le lieutenant Magnin.

À pied sur le terrain

Si Nyon n’est pas une grande ville, elle attire en fin de semaine toute une jeunesse de la région avide de s’amuser, avant d’aller finir la nuit dans une boîte de nuit de Lausanne ou de Genève. Avec son lot d’incivilités, de vandalisme, de tapage nocturne et d’empoignades à la sortie des établissements publics ou dans des points chauds comme les environs de la gare. Police Région Nyon nous a permis de suivre cette patrouille.

19h00. Les deux hommes établissent leur planning avec la brigade de police secours, qui leur détache l’agente Charlotte pour les accompagner en cette première partie de soirée. Les trois policiers s’en vont tranquillement au centre-ville à la rencontre des patrons de bistrots, avec une halte au coffee shop qui vient d’ouvrir à la rue du Collège. Le premier de la ville où l’on peut acheter du CBD, le cannabis légal, et déguster un cocktail relaxant. Les clients sont encore rares. L’adjudant Rihs en profite pour faire signer à sa patronne une charte de collaboration dans laquelle elle s’engage à respecter les règles en échange d’un passage régulier de la police. «Chaque année, nous organisons une réunion avec la quinzaine de tenanciers qui ont signé cette charte», explique l’adjudant Rihs. Un peu plus loin, le patron du restaurant Les Brasseurs, arrivé il y a une année, signe aussi. «Jusqu’ici j’ai dû appeler la police deux fois: une fois pour un groupe de quadras qui importunait des jeunes filles, une autre fois pour une bagarre née d’un échange de regards», explique Fabien Gross, un pro qui a travaillé dans l’hôtellerie de luxe à New York. Si les débordements sont rares, il a malgré tout décidé d’engager des agents de sécurité pour la fin de la semaine.

21h00. La patrouille jette un coup d’œil à la gare souterraine du Nyon-Saint-Cergue-Morez. RAS sur l’esplanade des Marronniers, lieu de rencontre emblématique des jeunes; les agents s’approchent des deux ou trois groupes occupés à boire et à fumoter en écoutant de la musique. Ils demandent à un membre du groupe de s’identifier pour disposer d’une personne de contact en cas de problèmes ultérieurs. Ce qu’ils acceptent sans rechigner. «Cela a un effet positif. C’est une façon de responsabiliser les gens et de nous présenter autrement qu’en mode répression», note Stéphane Magnin.

23h00. Après la pause repas, la patrouille, avec l’agent Sergio, qui a pris le relais de Charlotte, se rend au bord du lac. Là, elle explique à un groupe d’adultes qui s’est installé sur une place de jeu que mégots et cannettes ne font pas bon ménage avec toboggans et tourniquets pour enfants. À la plage communale, il y a encore des grappes de jeunes, presque tous mineurs, qui zonent près des vestiaires. Rien à voir avec les rassemblements maous des gymnasiens, fin juin, qui laissent la plage dans un état de désolation. Le style cool et direct de Sergio plaît aux gamines, qui le harcèlent de questions sur son flingue et sa mission. À peine les agents ont-ils tourné les talons, que deux gars bourrés balancent des rouleaux de papier de toilettes dans les arbres et jouent au ping-pong avec, racontera le lendemain un sans-abri habitué des lieux.

01h00. Alors que police secours a dû s’occuper d’une voiture à laquelle on a mis le feu dans le quartier des Plantaz, les agents à pied rejoignent la gare pour assurer une présence lors du départ du dernier car postal vers Saint-George. «Il y a souvent des incivilités à ce moment-là. Clope allumée dans le bus, propos avinés ou passagers qui n’ont pas de ticket. Notre présence rassure le chauffeur et calme les esprits», explique Olivier Rihs. Ce soir-là, la quarantaine de passagers qui montent dans le bus sont sage comme des images.

02h00. Les agents passent par le Festival des arts vivants (far°). Des voisins se plaignent des boum-boum du DJ qui anime la rue en fin de soirée. Pourtant, le festival dispose d’une autorisation et dit respecter la norme de décibels. «Mais, vu l’heure, vous pourriez réduire un peu le son, par égard aux habitants», insiste l’agent. Le volume est un peu réduit, mais reprendra lorsque les trois agents partent soudain en renfort à Rive, pour calmer un client éméché qui s’est fait virer d’un pub. Le quérulent finira la nuit au poste. (24 heures)