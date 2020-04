Une plateforme vient au secours des commerçants

Payer aujourd’hui et en profiter une fois la crise passée. C’est la solution proposée par la Jeune Chambre internationale (JCI) – association à but non lucratif et engagée dans des projets d’utilité publique – pour offrir une bouffée d’oxygène aux commerces locaux. L’idée, qui avait été lancée au niveau national, se met désormais en place dans plusieurs régions du pays et commence à faire tache d’huile dans le canton.

Après la Riviera, l’initiative a gagné Lausanne, le Chablais, la Broye, l’Ouest lausannois, La Côte (Gland-Nyon) et désormais Morges. Dans ce district de Morges, c’est à l’initiative du vigneron Gilles Rossier, membre actif de la JCI, que le concept a pris forme. «Nous avons pu utiliser la base du site internet créée pour l’occasion et l’adapter chez nous, explique-t-il. Après deux jours de travail intensif, la plateforme a pu être mise en ligne vendredi 27 mars.»

Premiers retours positifs

Depuis, les commerces se pressent pour y apparaître, gratuitement. Au dernier pointage, jeudi après-midi, ils étaient déjà 80. «On reçoit de nouvelles demandes tous les jours, se réjouit Gilles Rossier. Nous n’avons pas d’objectif précis, mais plus il y en aura, mieux ce sera! Et puis, c’est bien la preuve que cette initiative répond à une demande.»

«Les montants récoltés seront reversés aux commerces chaque semaine. Nous tenions vraiment àcequ’ils reçoivent les100% de l’argent»

Cette action doit permettre aux acteurs économiques qui ont dû fermer boutique de continuer à faire rentrer un peu d’argent pour pouvoir payer une partie de leurs frais fixes. Les clients peuvent donc acheter un ou plusieurs bons de 10, 25, 50 ou 100 francs. «Les montants récoltés seront reversés aux commerces chaque semaine, précise l’instigateur du projet. Et nous tenions vraiment à ce qu’ils reçoivent les 100% de l’argent. C’est pourquoi l’Association de la région Cossonay-Aubonne-Morges (ARCAM) a accepté de prendre en charge les frais liés à l’achat par carte de crédit. Et c’est la Commune de Morges qui finance le site internet.» Si la plateforme (www.soutien-aux-commercants-morges.ch) doit se faire connaître du grand public, les premiers retours sont très positifs. «Nous avons dépassé la barre des 10'000 francs, lance Gilles Rossier. Et nous recevons beaucoup de retours des commerçants qui nous remercient pour cette bouffée d’oxygène.»

Pour tous les goûts

Vignerons, salons de coiffure, bars, restaurants, magasins de bijoux ou de chaussures: il y en a pour tous les goûts. «Même si ça ne compensera pas nos pertes, c’est un bel élan de solidarité», se réjouit Mélanie Mojon, directrice d’une boutique de parfums. «Je salue l’initiative et la rapidité de sa réalisation. C’est une excellente idée de cadeau pour les clients», conclut Blaise Hermann, directeur d’une œnothèque de la rue Louis-de-Savoie.

Plateforme générale: https://soutien-aux-commercants-locaux.ch/