Une riche demi-saison à l’Usine à Gaz

Les travaux de l’Usine à Gaz vont bon train et le nouveau centre culturel, doté d’une deuxième salle, sera inauguré au printemps 2021. En attendant, la directrice par intérim Renata Sukiennik et son équipe ont concocté un quatrième volet de spectacles donnés hors les murs jusqu’en juin prochain. Une demi-saison qui fait la part belle aux musiques du monde, aux thèmes de société et à la médiation culturelle.

Elle démarrera avec un hommage à la chanteuse Nina Simone, pièce de théâtre de la Compagnie des Ombres, un presque monologue, écrit par Julie Gilbert, d’une femme qui aimerait s’affirmer, réinventer son rôle dans sa vie et son couple (18-19 février). Cet auteure a aussi collaboré aux textes qui seront à découvrir dans «La bibliothèque sonore des femmes», une exposition de téléphones fixes installés à tous les étages de la Bibliothèque municipale de Nyon, qu’il suffira de décrocher pour entendre des monologues inventés d’écrivaines disparues, comme Virginia Woolf ou Simone de Beauvoir (du 27 avril au 16 mai).

Le 2 mai, avec «Quartier libre», le public pourra flâner à travers la ville avec des écouteurs sur les oreilles et se laisser questionner sur la place que tient la femme dans l’espace public. Ces projets de médiation culturelle seront suivis de tables rondes. Autre pièce en création par le collectif CLAR, «On s’en ira» repose sur des propos dits ou enregistrés au cours d’un repas partagé avec des inconnus. La table devient le décor de ces tranches de vie (13 et 14 mai).

Côté musique, la belle voix grave de la Portugaise Lula Pena, artiste vagabonde, fera voyager le spectateur à travers la folk, le fado, le blues ou la bossa nova (21 février). Le Sénégalais Boubacar Cissokho, digne représentant de la musique mandingue, fera résonner sa kora, harpe du pays des griots, sous les voûtes du temple (20 mars). Sans oublier une création du Choeur de l’Usine à Gaz, une soirée avec le DJ Phil et de beaux spectacles pour enfants.