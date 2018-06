[VIDÉO] Après Villars et Aigle, le padel rebondit sur La Côte

Tout le monde connaît le stand up paddle, ce surf sur lequel on rame debout qui a conquis nos lacs. Le padel, en revanche, qui tire son nom du latin patella – (poêle à frire) est une discipline sportive encore peu connue dans nos contrées, même si ce jeu de raquette inventé en Amérique latine compte plus de 4 millions de pratiquants en Argentine et bientôt autant en Espagne.

En Suisse, seule une dizaine de clubs se sont équipés des installations nécessaires pour pratiquer ce sport à mi-chemin entre le tennis et le squash, avec des accents de pelote basque! Car le padel se joue en double sur un petit court de tennis (20 x 10 m) ceint de parois vitrées et grillagées, qui permettent de faire rebondir la balle sur les parois. Après Villars, qui organisait le Swiss Alpine Padel Open l’an dernier, et Aigle, qui accueillera les championnats de Suisse les 15 et 16 septembre prochain, Crans-près-Céligny est la troisième Commune vaudoise à s’équiper d’un tel terrain.

Coût global de 100 000 francs

Ses élus ont en effet accepté lundi de cofinancer cet aménagement souhaité par le Tennis Club de Crans. L’installation, dont le coût global se monte à plus de 100 000 francs, dont 30 000 à charge de la Commune, sera érigée à la place du mur d’entraînement, à côté des quatre courts du club. Pour ce dernier, qui connaît une certaine érosion du nombre de ses membres face à la concurrence de la région, le padel devrait être un atout pour attirer une nouvelle clientèle, essentiellement entre Coppet et Lausanne. La Municipalité de Crans, qui a essayé le jeu chez les voisins genevois, était enthousiaste. «Y prennent plaisir même ceux qui sont un peu raides. Et on a bien rigolé», confirme le syndic Robert Middleton, ancien champion de Suisse de tennis.

Car ce sport très ludique s’apprend facilement et s’adapte à tous les âges. Moins technique et physique que le tennis, il se joue avec une balle un peu moins gonflée et avec une raquette plus petite et plus légère. Si le service se fait à la cuillère, ce sport permet des coups spectaculaires, la balle devant d’abord frapper le sol avant de pouvoir rebondir sur les parois en plexiglas.

«Cela demande des réflexes, mais il n’y a pas besoin d’aller chercher la balle, elle revient toute seule!» plaisante Pedro Aznar, qui a lancé l’idée d’équiper le Tennis Club d’Aigle. Ce dernier a vu grand puisqu’il a construit l’automne dernier deux pistes de padel, homologuées, qui sont de surcroît couvertes de toiles pour une utilisation été comme hiver. C’est pour financer à plus long terme la couverture des courts de tennis que le club aiglon, qui manquait de fonds, a choisi cette option. «Et les locations marchent à merveille, d’autant plus que nous avons choisi un tarif modéré (48 francs les 90 minutes – 60 le week-end) pour faire découvrir ce jeu durant cette année test», explique Pedro Aznar, qui croit fermement à l’essor de ce sport. (24 heures)