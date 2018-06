Vaux-sur-Morges vit bien même sans centre

Village charnière entre les communes du haut et du bas du district de Morges, Vaux se démarque par ses nombreuses fermes foraines et ses habitants. Attablés autour d’une tasse de café, Andrée et Henry Stoudmann ainsi que leur voisine Elizabeth Uldry se retrouvent un instant pour discuter. «Quand on travaille, on n’a souvent pas une minute. Mais quand on est à la retraite, on n’a pas une seconde», lance cette dernière en riant. La retraitée vit depuis un peu plus de dix ans au village et est impliquée dans la paroisse de Saint-Prex-Lussy-Vufflens. «Lorsqu’à l’époque, je passais par Vaux, je me disais toujours que j’adorerais y habiter. J’avais l’impression qu’on devait pouvoir y vivre comme il y a cent ans», se souvient-elle.

«Et les voisins sont supers», renchérit Henry Stoudmann, tout en posant sur la table un épais classeur, véritable somme d’archives sur sa commune. Un travail de recherches méticuleux, réalisé par sa fille dans les années 1970 et auquel son épouse a ajouté des coupures de journaux liées aux personnalités du village. On retrouve bien évidemment le compositeur Heinrich Sutermeister qui y a résidé durant quarante ans, mais également le luthier de renom Luc Breton ou le tailleur de pierre Daniel Harriet.

Curieux village que celui de Vaux. «C’est une commune atypique dans le sens où il n’y a pas de centre. Elle est constituée de hameaux et de fermes foraines», avance le syndic Vincent Denis. Sans bistrot ni épicerie, il se rattache à la fameuse «vallée sèche» qui regroupe trois autres communes voisines. «Il y a tout de même plusieurs occasions de rencontrer du monde et ce n’est pas une cité-dortoir, malgré l’absence de sociétés locales. Le comité Profêtes a notamment mis sur pied des apéritifs qui se déroulent successivement dans les quatre quartiers du village», poursuit l’élu.

Autre singularité, les quelque 200 habitants du lieu ne possèdent pas de sobriquet, malgré diverses tentatives. Enfin, comment ne pas mentionner la réputation de Vaux d’être le village le plus riche de Suisse? «C’est un peu le côté absurde des statistiques, révèle le syndic. Si un habitant sort du lot avec sa fortune, comme chez nous, cela donne rapidement l’impression que tout le monde vit heureux en comptant ses billets de banque. Pourtant, on gère l’argent public avec la même acuité et la même prudence.»

Prospérité financière mise à part, Vaux est sans conteste un lieu où il fait bon vivre. Le municipal Yves Schopfer – connu loin à la ronde notamment pour son implication dans le monde des jeunesses fédérées – explique d’ailleurs qu’il ne s’imaginerait pas vivre ailleurs. «Vaux est un village charmant et typiquement campagnard. De plus, nous pouvons facilement nous promener sur les rives boisées de la Morges.»

Né au village, il se rappelle quandcelui-ci avait fait l’objet d’une édition de l’émission «Midi Public», programme phare de la Télévision suisse romande. «J’avais une dizaine d’années et l’on ne parlait pas encore de nous dans les médias! C’était vraiment l’événement de l’année et cela avait donné lieu à une grande fête.»

Le fils d’Henry et Andrée Stoudmann, Jacques, se souvient quant à lui avec un brin de nostalgie de la broche des pompiers lorsqu’il était adolescent. «A l’époque où il y avait encore des petits corps communaux, c’était l’occasion de tutoyer et de discuter avec les hommes du village. Cela se déroulait dans l’ancien atelier de mon père et c’était en quelque sorte une entrée dans le monde adulte.»

Menuisier tout comme son père, Jacques Stoudmann a participé il y a quelques années à la création du refuge des Champs des Boz qui accueille notamment les festivités du 1er août, l’événement le plus attendu de l’année. «La commune offre l’apéritif et le buffet de nourriture. Chacun grille ce qu’il veut et les gens discutent. La tradition veut également qu’on chante le picoulet en dansant autour d’un feu de bois», raconte Yves Schopfer avec la mélodie de son bel accent.

