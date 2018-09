Vers un centre-ville totalement piéton à Nyon

Le centre-ville de Nyon sera libéré des voitures en 2023. C’est la volonté affirmée par la Municipalité. Dans une réponse à un postulat de l’Indépendant Philippe Kuratle, qui demandait l’extension de la zone piétonne, l’Exécutif promet une série de mesures progressives pour y arriver.

Mais il faudra attendre la réalisation du parking souterrain de Perdtemps pour fermer à la circulation automobile les rues du cœur de la cité. «On ne peut enlever des places de stationnement sans en créer de nouvelles pour les remplacer», assure le syndic Daniel Rossellat.

La première étape sera de créer de nouvelles zones 20 km/h et 30 km/h dans le centre-ville, dans le but d’apaiser ce secteur sensible. Au printemps 2019, des aménagements urbains éphémères seront installés dans ces mêmes zones. Ils consisteront à renforcer la signalisation, mais aussi éventuellement à créer des terrasses pour que le public se réapproprie l’espace.

Ces aménagements seront ensuite adaptés selon les besoins et finalement pérennisés dès l’ouverture du parking prévu sous la place Perdtemps. L’ensemble de la rue de la Gare, les places Saint-Martin et Bel-Air, ainsi qu’une bonne partie de la vieille ville adjacente deviendront alors piétonniers. (24 heures)