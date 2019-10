[Vidéo] Un géant d’acier fait valser les ponts

Les invités et la centaine de badauds arrivés vers 23h à travers champs pour assister, de l’autre côté de la berme, au remplacement du pont enjambant l’autoroute A1 à la hauteur du Centre d’entretien de Bursins, ont été un peu surpris lundi soir. La grue mastodonte avait déjà levé cet ouvrage construit en 1963, qu’il avait fallu fermer en urgence en janvier dernier et équiper de filets car il s’effritait. C’est que les travaux préparatoires menés par l’Office fédéral des routes (OFROU) et les entreprises de génie civil ont été si efficaces que l’opération a pu commencer en avance, à 22h30, au grand dam des photographes de presse.

La vedette de la soirée, sur une autoroute fermée de 22h à 5h entre Gland et Rolle, c’était cette grue rouge aux allures de mante religieuse, montée sur des chenilles. Pesant 1300 tonnes, elle a la plus grande capacité de levage de Suisse, soit 1000 tonnes, qu’elle peut élever jusqu’à 11 mètres. Transporter le vieux pont de béton, scié au préalable, d’un poids de 480 tonnes, serait donc de la rigolade? Pas pour Peter Stricker, le grutier chef de l’entreprise saint-galloise Emil Egger, aux manettes dans un cockpit bardé d’écrans de contrôle. Car c’est sur ses épaules et sa concentration que reposait la réussite de l’opération, qui a mobilisé une soixantaine d’ouvriers et a nécessité des semaines de préparation: il a ainsi fallu effectuer les terrassements aux extrémités du pont existant et monter la grue ainsi que la structure métallique du pont provisoire.

Si les CFF utilisent déjà cette méthode coup-de-poing pour remplacer des ponts, c’était une première pour l’OFROU en Suisse romande. «Elle permet de réaliser le remplacement d’un passage supérieur en une nuit, de limiter ainsi la durée de fermeture de l’autoroute et l’impact sur l’environnement, car l’emprise de chantier est très faible», expliquait Manuel Santarsiero, chef de projet. Pour cette nuit-là, il a dû planifier les travaux parallèles de plusieurs équipes. Car, juste après la levée de l’ancien pont, pivoté lentement vers une aire de dépose, des ouvriers ont enlevé de chaque côté les béquilles en béton qui le soutenaient. Le nouveau pont, un mécano en acier galvanisé de 61 mètres de longueur, monté en partie avec des pièces déjà utilisées ailleurs, reposera en effet directement sur les talus existants, ce qui évite des fondations profondes.

Poids «léger»

Une fois échafaudages et camions-grues évacués, le pont métallique a été levé par la grue, débarrassée au préalable d’une partie de ses contrepoids. Car la nouvelle structure pèse moitié moins que l’ancienne, soit «seulement» 230 tonnes. Elle a été posée sans difficulté par ce géant de fer capable, grâce à ses chenilles, de reculer et bouger en charge avec une douceur et une précision qui défient l’entendement.

Le nouveau pont sera utilisable à la fin de ce mois. L’étroitesse de la structure provisoire impliquera une circulation alternée. «La construction d’un pont fixe, qui tiendra compte, comme tous les ouvrages remplacés, du gabarit d’une autoroute à trois voies, est programmée pour 2024 environ», relève Olivier Floc’hic, porte-parole de l’OFROU.