Villages unis pour recevoir les Communes vaudoises

Avec près de 2000 personnes attendues, la Journée de l’Union des Communes vaudoises (UCV) reste l’événement annuel qui compte, où chaque syndic, municipal, député ou conseiller d’État doit voir et surtout être vu. Tradition ancestrale qui s’obtient à la manière d’une candidature olympique, la manifestation se plaît visiblement dans le district de Morges, puisque, après Montricher en 2013 et Lonay en 2016, c’est Cossonay qui aura de quoi pavoiser ce samedi.

Avec cinq drapeaux qui flottent depuis plusieurs semaines au-dessus du site du Pré-aux-Moines, puisque sa mise en place est résolument collective. «La fête a lieu chez nous en raison des infrastructures nécessaires, mais nous sommes cinq à l’organiser en commun et à parts égales avec Dizy, Senarclens, Gollion et La Chaux», s’empresse de préciser Georges Rime, syndic de Cossonay, qui se veut partageur.

«C’est un honneur et une fierté, car la journée ne se résume pas à un banquet sous la cantine, mais à la mise en valeur de notre région. Que ce soit au niveau de l’accueil et des animations prévues ou par la vingtaine de sites et de PME qui seront visitées par les délégations municipales, c’est une carte de visite importante.»

Car si la raison d’être de ce qu’il est convenu d’appeler un vrai «bastringue» à la vaudoise, avec bricelets et banquet, reste l’assemblée générale de l’UCV, force est d’admettre que la dimension festive a pris le dessus au fil des années. «L’organisation est énorme et il faut pouvoir l’assumer, reconnaît Georges Rime. Elle requiert beaucoup de bénévoles et un sponsoring important, mais nous avions à cœur de montrer notre coin de pays sous une image conviviale et accueillante, alors qu’on dépeint parfois Cossonay comme une petite ville qui grandit trop vite, ce qu’elle n’est pas.»

Union sacrée

Si elle n’a pas revendiqué ce rendez-vous seule mais avec l’appui de quatre villages voisins, c’est qu’une idée trotte derrière la tête des Municipalités de la région. «Nous partageons beaucoup de séances et de réflexions importantes, sans toutefois que les populations soient associées, explique Véronique Brocard, syndique de Dizy, 223 habitants. Dès le départ, nous avons construit la journée pour qu’elle se transforme dès l’après-midi en une fête pour nos villageois, avec l’espoir qu’elle devienne pérenne et organisée dans un de nos villages tous les deux ans. Les cinq sociétés de Jeunesse ont spontanément accepté de s’en charger samedi, ce qui nous comble.»

«Collaborations intelligentes»

Pas de quoi, pourtant, lancer le mot fusion, qui revient comme un boomerang! «J’y suis totalement opposé, tonne Rudolf Plüss, syndic de Senarclens. Nous avons ici un dialogue permanent, des collaborations intelligentes dans plusieurs domaines, à l’image de notre contrôle des habitants, qui est géré par Cossonay. C’est dans ce sens que nous devons travailler, même si cela ne fonctionne que lorsque le plus grand comprend la position des petits et ne traite personne de haut. C’est exactement le cas avec cette journée de l’UCV, qu’un village de notre taille ne serait pas en mesure d’organiser seul.»

Si le citoyen peut voir ce rendez-vous d’assez loin, des centaines d’élus ne le rateraient pour rien au monde… ou presque! «Je suis membre de l’Exécutif depuis huit ans et j’ai toujours répondu présent, assure Véronique Brocard. C’est un événement très important de la vie cantonale, et notre rôle est de bien représenter notre Commune. Alors l’organiser chez nous est une immense fierté.»

Très rarement chahuté, le gouvernement est surtout en représentation, même s’il n’est jamais à l’abri d’une grogne sur la facture sociale, la péréquation ou les crèches. Et si c’est le cas, tout s’adoucit comme par magie à l’heure du chasselas et de l’hymne vaudois, deux indissociables de la journée qui ont le don de rapidement remettre tout le monde au diapason! (24 heures)