Vullierens construira un immeuble plus cher que son budget annuel

Ce n’est pas très courant qu’une petite commune de 500 habitants réunisse son Conseil général pour accepter une demande de crédit extrabudgétaire de 2,9 millions de francs. C’est pourtant ce qui s’est passé jeudi soir 15 mars, avec un vote pratiquement unanime et très peu de discussions. Mais c’était pour la «bonne cause»… Le projet porte sur la construction d’un immeuble d’habitation. Il s’agit en effet de pouvoir offrir des appartements en location qui font cruellement défaut alors que le marché propose avant tout des promotions en PPE. «Sans avoir fait d’étude précise, nous restons convaincus que l’intérêt existe pour des gens de la localité ou d’ailleurs, jeunes et moins jeunes, qui ne veulent ou ne peuvent devenir propriétaires», défendait la Municipalité dans son préavis. Afin de bien se rendre compte que le montant en question n’est pas anodin pour un village comme Vullierens, il suffit de jeter un œil à son budget annuel, équivalent à un peu plus de 2 millions de francs. Le syndic, Bertrand Duperrex, ne se montre cependant pas inquiet pour autant: «Au niveau du financement, c’est jouable. Avec la vente et la mise en valeur de parcelles communales et trois bailleurs de fonds confirmés, nous ne prenons aucun risque. L’évolution démographique fait que nous trouverons facilement des locataires. Ce qui nous donne l’opportunité de nous procurer une rentabilité supplémentaire et une manne pérenne bienvenue dans nos comptes.» Pour l’anecdote, le seul opposant au projet à l’époque était le… Service du développement territorial, lequel a finalement renoncé à ses arguments au grand étonnement de la Municipalité, mais naturellement à sa satisfaction. (24 heures)