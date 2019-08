«Woodstock, c’était Paléo sous la pluie puissance 90»

La Chaux revit au son du mythique festival de Woodstock, dont on fête les 50 ans. Parmi les hippies d’alors et également parmi les festivaliers de ce «revival» du bord du Veyron (lire encadré), le futur journaliste de la RSR, Jean-François Moulin. Il avait alors 17 ans.

Un souvenir impérissable

À Woodstock en 1969, il s’y est retrouvé un peu par hasard. Alors que ses parents l’avaient envoyé dans une famille du Connecticut durant l’été pour apprendre l’anglais, il se lie d’amitié avec des voisins rencontrés lors d’une soirée. Ceux-ci le mettent au courant du fameux festival. L’un des premiers souvenirs du Lausannois, ce sont les dix bornes qu’ils avaient dû marcher pour atteindre le noyau du site, en raison de la saturation des routes.

«On a commencé à voir des vagues de gens, mais sans prendre véritablement conscience de l’ampleur de la foule», raconte-t-il. Rapidement, Jean-François Moulin perd ses amis et se met à errer, seul au milieu des festivaliers, sous une pluie battante et peu à peu submergé par la boue. «Imaginez une soirée pluvieuse à Paléo, mais puissance 90», s’amuse-t-il.

«Il y régnait une atmosphère bon enfant et planante et j’ai le souvenir que tout le monde s’embrassait»

«Au départ, je me suis surtout demandé comment j’avais pu survivre à cet enfer, raconte le Vaudois. L’organisation était primaire et l’endroit sauvage. Heureusement que le film est sorti pour que je me rende compte à quel point cela avait été phénoménal.» Un film qu’il voit à sa sortie en 1970 et qui lui remue les tripes, à tel point qu’il ne souhaitera jamais le visionner à nouveau. Jean-François Moulin conserve néanmoins un souvenir impérissable de son expérience à Bethel, le petit village de l’État de New York envahi bien malgré lui par un demi-million de festivaliers.

«C’est un événement qui m’a beaucoup marqué. Il y régnait une atmosphère bon enfant et planante et j’ai le souvenir que tout le monde s’embrassait. Je m’étais même fait draguer par un homme et une femme en même temps; ça m’avait un peu décontenancé sur le moment, mais ça allait bien avec cette ambiance peace and love.» Pour le désormais retraité, Woodstock se résumait à peu de chose: de l’amour, une couverture et bien évidemment la musique en fond sonore.

«Une année remarquable»

Jean-François Moulin associe encore aujourd’hui Woodstock à son contexte: la naissance des premiers festivals (le festival pop de Monterey, pionnier du genre, avait eu lieu deux étés plus tôt en Californie) et l’homme venait de marcher sur la Lune: «Deux événements, l’un social et l’autre scientifique, qui ont fortement marqué les esprits. 1969 était une année remarquable.»

L’homme de radio, qui avait confié à la RTS n’avoir «qu’un vague souvenir de Janis Joplin», sera cette fois-ci aux premières loges des concerts, 50 ans plus tard jour pour jour, à La Chaux. «Une démarche touchante et émouvante», sourit-il.