Xavier Salina, l’adieu à un syndic au dévouement hors du commun

Politique, sport, culture, tourisme, Xavier Salina était partout. Décédé samedi à l’âge de 88 ans, l’ancien syndic de Morges (de 1974 à 1980), entré à l’Exécutif en 1970, a profondément marqué une ville dont il avait à cœur d’assurer le rayonnement.

Quand on interroge ceux qui l’ont connu – et ils sont nombreux –, l’image qui revient sans cesse est celle d’un homme de classe, «un colonel proche des gens qui avait de l’allure», glisse l’un d’eux. «C’est une personnalité qui allait de l’avant, qui savait diriger mais qui donnait aussi de précieux conseils dans tous les domaines», se souvient Jean-Michel Pellegrino, qui lui a succédé à la syndicature en 1980. «Il aimait tellement Morges qu’il s’est rendu utile partout où il a été demandé. Et la liste est longue.»

Si c’est la présidence du Club Nautique qui lui a sans doute le plus tenu à cœur, Xavier Salina a fondé le Rotary Club, la Société Paderewski, avant de diriger le Service des travaux comme municipal puis finalement la Ville, avec une élection par le Conseil de l’époque par 96 voix sur 98! «Il était très proche des gens et savait parler aussi bien aux membres de l’Abbaye – dont il était évidemment abbé-président – qu’aux ambassadeurs de passage en ville», résume son fils, Christian.

Pour Gilbert Folly, qu’il est venu chercher pour le remplacer à la tête de l’Office du tourisme, «il fait partie de ces gens vers qui on se tourne automatiquement quand on a besoin de quelqu’un. Il était non seulement un politicien actif, mais sur le plan civique aussi il a fait preuve d’un engagement sans équivalent.»

Chose étonnante, le mot «populaire» revient aussi régulièrement pour ceux qui évoquent son souvenir, alors qu’il était tout de même «retiré des affaires» depuis quelques années. «Il était domicilié à Epalinges, où il avait rejoint sa seconde épouse, précise son fils. Mais il prenait sa voiture chaque matin pour venir voir sa ville et son bateau. C’était un homme du lac, il devait le voir tous les jours.»

Sur le plan professionnel, Xavier Salina avait repris les destinées de la célèbre distillerie familiale Salina-Gamboni, fondée en 1860 à la rue des Sablons, qui a connu un joli succès avec son apéritif Le Stimulant, en plus de ses liqueurs et eaux-de-vie. Il a vendu cette activité en 1980, se retirant également de la fonction de syndic pour embrasser une carrière bancaire. Il a alors servi sa ville d’une autre manière, répondant toujours favorablement à ceux qui le sollicitaient. (24 heures)