À Morges, un référendum surprise vient menacer le Parc des Sports

C’est un véritable coup de tonnerre dans le ciel morgien. Ce jeudi, un comité emmené par l’ancien conseiller communal PLR Dominique Degaudenzi a déposé une demande de référendum auprès du greffe municipal contre la validation du plan partiel d’affectation (PPA) du Parc des Sports, là où un immense projet de réaménagement de la zone est prévu, avec notamment un parking souterrain et un centre aquatique devisé à 65 millions de francs.

«La Municipalité prend acte de cette démarche. Il n’y a pas d’autre commentaire à faire à ce stade» Vincent Jaques, syndic de Morges

«On scrutait la «Feuille des Avis officiels» depuis plusieurs semaines en attendant la validation du PPA par le Canton, explique Steven Kubler, l’un des signataires du texte. Car dès la publication de la décision, nous avions dix jours pour nous y opposer. C’est le dernier moment pour le faire: une fois que ce PPA entrera en force, il faudra des arguments juridiques pour s’opposer à chaque projet, ce qui sera impossible. Aujourd’hui, ce dossier contient des orientations qui ne nous conviennent pas. On ne peut pas prendre le risque de laisser passer ça.» Piscine, foot, camping, tennis, manifestations importantes, il se passe beaucoup de choses chaque semaine au Parc des Sports et les modifications prévues font peur. «Il y a par exemple une incertitude autour de l’avenir des terrains et des infrastructures liées au Football-Club Forward. En fait, le club ne sait rien malgré ses nombreuses propositions restées sans réponse», estime Dominique Degaudenzi.

Benjamin Korneliussen, qui s’apprête à reprendre la présidence de l’équipe de football américain des Morges Bandits, abonde dans le même sens: «Il y a toujours plus d’utilisateurs dans cette zone. Avec ce qui est prévu, on va finir par se marcher dessus. J’espère que l’on obtiendra gain de cause et que l’on sera enfin entendus!»

«La population n’a jamais été consultée et c’est sans doute le bon moment pour le faire» Dominique Degaudenzi, initiateur du référendum

Si le PPA devait être annulé, cela signifierait aussi le blocage complet du projet de Centre aquatique régional que les communes doivent soumettre à leur conseil ce printemps. «Nous en sommes conscients et c’est une bonne chose, juge l’initiateur de la démarche. La population n’a jamais été consultée sur cette réalisation sans précédent et c’est sans doute le bon moment pour le faire.»

Le comité doit désormais réunir un peu moins de 1300 signatures (15% des électeurs) durant les Fêtes, une période peu évidente. Mais des arguments comme une hausse d’impôts inévitable – contestée par l’Exécutif morgien –, la disparition du camping ou de la pataugeoire extérieure de la piscine peuvent faire mouche, même sans le concours des partis.

«Nous ne voulons pas être associés à cette démarche. Il s’agit d’une opération hors du champ politique» Richard Bouvier, président du PLR Morges

«Nous misons sur l’addition des mécontentements pour parvenir à nos fins, bien que la récolte des signatures s’annonce difficile», anticipe Dominique Degaudenzi, qui sent bien qu’un «coup» est à portée de main.

Le comité aura sans doute en tête les deux derniers référendums à Morges, en 2007 contre le plafond d’endettement et en 2004 contre une hausse d’impôts. Dans les deux cas, le peuple avait fini par donner raison aux opposants.