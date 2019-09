À la chasse aux millions pour le Centre aquatique

Après de nombreux écueils, on pensait que le sort du Centre aquatique régional de Morges (CARM) serait scellé cette année, la Ville ayant pris soin de déposer le préavis tant attendu avant les vacances d’été. Les premières nouvelles indiquent clairement que le projet passera Noël au chaud, l’enjeu actuel étant de savoir si les villages en dehors de Morges – appelés à financer une part de 15 millions de francs – se prononceront avant ou après le chef-lieu. «Le faire sans attendre permettrait de donner un signe clair et positif aux conseillers morgiens», estime le syndic de Tolochenaz, Salvatore Guarna. «À titre personnel, je suis favorable à ce projet et nous avons d’ailleurs demandé aux promoteurs de venir le présenter lors du prochain Conseil.»

Premier Exécutif à avoir publiquement déclaré sa flamme à cette réalisation unique par son ampleur – 65 millions à se partager entre la Ville, le district et le partenaire privé –, Échandens ne jouera toutefois pas les premiers de classe. «Notre enthousiasme n’a pas baissé, assure Jérôme De Benedictis, syndic. Notre collège est à fond derrière le projet, mais la décision revient à notre Conseil communal. Qui se prononcera toutefois après Morges, car nous ne voulons pas polluer leurs débats avant l’heure.»

Car le timing peut se révéler être une arme à double tranchant. «Si une Commune comme Lonay ou Préverenges décidait d’y aller sans attendre, un vote positif aurait une influence majeure. Le hic, c’est qu’un refus pourrait provoquer un effet domino dont personne ne veut être responsable», explique un municipal très au fait du dossier. Afin de rassurer – et d’une certaine manière de mobiliser – les troupes, un duo de syndics a pris sur lui de ratisser la campagne afin d’expliquer le concept et convaincre les villages de passer à la caisse, y compris ceux qui ont rechigné à monter dans le train à l’origine. «Nous avons pour mission de trouver 15 millions de francs et nous y parviendrons», martèlent Anne-Christine Ganshof (Vufflens-le-Château) et Luc Maurer (Clarmont). «Si le district n’est pas capable d’amener sa part, il n’y aura pas de plan B et donc pas de Centre aquatique!»

Garanties nécessaires

Si le projet – qui donne l’impression de traîner en longueur – semble séduire une majorité d’élus, ceux-ci veulent tout de même des garanties avant d’aller le «vendre» à leurs assemblées communales, comme le résume bien le syndic de Montricher, Didier Amez-Droz. «Ce centre est génial et il répond vraiment à un besoin de la population. La question réside bien entendu dans le financement qui nous est proposé en deux temps. Pour la plupart des Communes, participer à l’investissement initial représente un effort important mais réalisable. Ce qui nous inquiète plus, c’est la facture annuelle des coûts d’exploitation qui nous engagent sur trente ans et qui se basent sur un business plan très ambitieux avec beaucoup de visiteurs. Que se passera-t-il s’ils ne sont pas au rendez-vous?»

«Nous verrons bien si la solidarité régionale existe dans les faits, ce que je crois évidemment»

De village en village, Luc Maurer pointe le doigt sur ses tableaux Excel et assure que tout a été prudemment calculé avec «seulement» 200 000 francs à la charge des Communes chaque année (contre 600 000 pour Morges). «Ces questions sont normales et nous sommes là pour y répondre. À ce jour la majorité des Municipalités dit vouloir attendre le verdict de Morges alors qu’une minorité souhaite aller de l’avant sans attendre. Nous verrons bien si la solidarité régionale existe dans les faits, ce que je crois évidemment.»

Des bonnes nouvelles – potentielles – arrivent puisque Étoy, qui avait refusé d’entrer dans le capital de la société anonyme, a décidé de demander à son Conseil de se positionner, alors que rien ne l’y obligeait. Mais le contraire est aussi possible dans de petits villages où les préavis se déposent, se discutent et se votent lors de la même soirée, avec des résultats qui peuvent dépendre de l’humeur du moment ou des dépenses faites juste avant…