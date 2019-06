À la Maison de Ville de Grancy, on crée du lien

Si la belle façade rouge orangé de la Maison de Ville de Grancy attire immédiatement l’œil, il faut en pousser les portes pour découvrir ceux qui font pérenniser l’âme du lieu. Elle en salle et lui dans les cuisines, Sandrine et Sébastien Lemestre sont deux passionnés dont la volonté de faire plaisir à leur clientèle n’a pas faibli depuis les dix ans qu’ils tiennent les rênes de l’établissement. «On sait déjà qu’on ne sera que de passage dans ce lieu historique, mais on veut le faire vivre un moment», philosophe d’emblée Sébastien Lemestre.

Dans une auberge où, depuis les années 80, les restaurateurs s’étaient succédé sans grand succès, l’arrivée du couple a fait l’effet d’une bouffée d’air frais pour les habitants de Grancy, particulièrement concernés par le futur du lieu. «En 2009, les villageois ont eu peur de perdre le lieu de vie de leur commune et se sont mobilisés pour sa rénovation», précise Sébastien Lemestre. C’est donc dans un espace rafraîchi, mais qui n’a pas perdu pour autant son âme de bistrot villageois, que les deux Français d’origine ont apporté, au fil des ans, leur touche personnelle. «Nous sommes tous deux nés à la campagne et nous nous sommes rencontrés à l’Ecole hôtelière de Besançon. On a essayé de travailler à Genève, mais cela a été essentiel pour nous de revenir dans un village.» Aujourd’hui, les restaurateurs logent au-dessus de leur auberge avec leurs enfants, qui ne manquent pas de leur donner un coup de main de temps en temps.

Très minutieux en ce qui concerne la carte des mets, les tenanciers font la part belle aux produits frais, locaux et de saison. «On cherche à offrir à notre clientèle ce qu’on aimerait recevoir à leur place et on reste toujours à l’écoute, précise Sébastien Lemestre. Je n’essaie pas d’imposer ma cuisine, mais j’attends de voir si les gens adhèrent aux nouvelles suggestions.» Certaines valeurs sûres, elles, ne sont pas près de disparaître de la carte, à l’image de la potence de bœuf ou des crustacés. À la Maison de Ville de Grancy, les plats semblent avoir gardé un équilibre entre tradition et innovation, raffinement et simplicité. Cette accessibilité fait perdurer le charme du lieu, qui a conservé une clientèle très variée. «On attire aussi bien les membres de Jeunesses et les anciens qui jouent aux cartes que les cyclistes le week-end. C’est un lieu très convivial, explique le tenancier. Certains clients viennent régulièrement depuis le tout début. C’est gratifiant, ça vaut toutes les notes de guides.»

Au sein d’un village qui a perdu son épicerie et sa poste il y a déjà fort longtemps, c’est un rôle social que jouent les Lemestre, qui participent à créer des liens chez les «Éclaffe-beuses». «On est une équipe sympathique et accueillante, avance Sandrine Lemestre. Il n’y a pas seulement la cuisine qui importe, c’est un ensemble de choses qui font qu’on plaît.» Parmi les habitués, on trouve Pierre, Jacqueline, Olivier et Lucie, qui profitent des rayons du soleil sur la terrasse. «La plupart des nouveaux bistrots ne sont généralement plus accessibles pour les gens de la campagne, remarque Pierre. Ici, les prix restent raisonnables. Ce genre de lieu de rencontre est nécessaire, déjà que les gens ne se parlent plus beaucoup.» «La table ronde où nous sommes assis est parfois bien remplie: une fois, on était onze à avoir rapproché nos chaises», se souvient Lucie. Et en effet, son fils et son mari ne tardent pas à rejoindre le petit groupe. «Ce qui est bien, c’est qu’il y a toujours une table de libre pour venir prendre l’apéro, se réjouit Jacqueline. L’ambiance est très sympa et on est toujours bien reçus.»

Au fil de leurs discussions, les quatre amis ne tarissent pas d’éloges sur la cuisine du restaurant et se souviennent des moments marquants de l’établissement. Ils passent notamment en revue une fameuse soirée où Alain Morisod s’était mêlé au Chœur d’hommes de Grancy, de retour de leur répétition, pour un concert improvisé. Toujours dans un esprit de convivialité, les Lemestre ont également redonné une nouvelle jeunesse à la cagnotte accrochée au mur du café. La récolte annuelle permet d’organiser à la fin du mois de février un grand repas à la salle du village. Un rendez-vous que les patrons et les habitués ne manqueraient pour rien au monde. «On choisit un nouveau thème à chaque édition. C’est une belle tradition qui nous permet de remercier nos clients pour leur fidélité et les convives jouent bien le jeu», lance Sébastien Lemestre. L’occasion aussi pour le chef cuisinier de sortir de sa cuisine et de se retrouver avec la clientèle.